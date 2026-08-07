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Tornado volta a atingir o Rio Grande do Sul pela segunda semana consecutiva

Fenômeno provocou destelhamentos em imóveis da cidade

Victoria Isabel
Por
Imagem ilustrativa da imagem Tornado volta a atingir o Rio Grande do Sul pela segunda semana consecutiva
Foto: Reprodução/X

O Rio Grande do Sul voltou a registrar a ocorrência de um tornado nesta quinta-feira, 6. Desta vez, o fenômeno foi identificado no município de Pedro Osório, conforme informou a Defesa Civil estadual. É a segunda semana consecutiva em que um tornado é registrado no estado.

De acordo com a Defesa Civil, o tornado provocou destelhamentos em imóveis da cidade. Até o momento, não há informações sobre feridos ou outros danos causados pelo fenômeno.

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Na semana passada, tornados atingiram os municípios de Giruá, Sete de Setembro e Senador Salgado Filho. Na ocasião, quatro pessoas ficaram feridas em decorrência da passagem do fenômeno.

Os tornados costumam se formar quando massas de ar quente e úmido encontram massas de ar frio e seco, criando condições atmosféricas favoráveis para sua formação. Em geral, esses fenômenos se deslocam entre 16 km/h e 32 km/h, mas podem produzir ventos com velocidades de até 400 km/h.

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Ainda no início da tarde desta quinta-feira, a Defesa Civil do Rio Grande do Sul havia emitido um alerta para a possibilidade de formação de tornados em diferentes regiões do estado.

O órgão também advertiu para o risco de tempestades severas nos próximos dias, com rajadas de vento que podem ultrapassar 100 km/h, queda de granizo e volumes intensos de chuva em pontos isolados.

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Tags

defesa civil rio grande do sul Tornado

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