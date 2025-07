Tornozeleira fashion? Internautas dão ideias para Bolsonaro

- Foto: X | Instagram

A determinação do STF com relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro ganhou força na web nesta sexta-feira, 18. Após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) determinar uma série de medidas restritivas para o político, incluindo o uso de uma tornozeleira eletrônica, internautas fizeram piadas com a situação.

Um dos assuntos mais comentados foi a suposta decoração que Bolsonaro fará na tornozeleira. Internautas reuniram fotos de objetos decorados com adesivos dos Estados Unidos, bandeira do Brasil e pedras de strass.

“O Bolsonaro ganhou sua boa tornozeleira de café da manhã… alguém manda os adesivos com a bandeira dos Estados Unidos pra ele enfeitar”, escreveu uma usuária da redes social ‘X’, o antigo Twitter.

Mas afinal, a tornozeleira pode ser decorada?

Apesar das sugestões bem humoradas, a tornozeleira eletrônica não pode ser decorada. A lei proíbe a customização, pois interfere no funcionamento e na segurança do dispositivo de monitoramento.

As modificações no aparelho também podem comprometer o sinal e a capacidade de rastreamento, levando a maiores problemas com a Justiça. Portanto, é importante que o réu siga as orientações das autoridades judiciais responsáveis pelo caso.