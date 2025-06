Traficante americano procurado pela Interpol é preso no Brasil

Como país membro da Interpol, o Brasil participa ativamente da troca de dados - Foto: Fred Dufour | AFP

Um cidadão norte-americano de 41 anos foi capturado nesta quinta-feira, 12, no bairro de Canasvieiras, ao norte da Ilha de Santa Catarina (SC), durante uma operação da Polícia Federal (PF). Ele era procurado internacionalmente por envolvimento com tráfico de drogas e constava na lista de alerta vermelho da Interpol.

A prisão foi possível graças a uma ação coordenada entre a PF e o Diplomatic Security Service (DSS), órgão ligado ao Consulado dos Estados Unidos em Porto Alegre (RS). A investigação contou com troca de informações e monitoramento conjunto entre as autoridades brasileiras e norte-americanas.

De acordo com a Polícia Federal, a operação representa mais um passo importante no combate ao crime internacional e demonstra o empenho do Brasil em colaborar com outras nações na área da segurança pública.

Como país membro da Interpol, o Brasil participa ativamente da troca de dados e da realização de missões com foco na localização e prisão de indivíduos procurados pela Justiça internacional que tentam se esconder em solo brasileiro.