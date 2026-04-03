Transnordestina: veja o que falta para concluir obra após 20 anos

Obras da Transnordestina vão completar 20 anos - Foto: Divulgação/TSLA

Após quase 20 anos desde o início das obras, a ferrovia Transnordestina ainda não foi concluída e, para sair do papel, depende da finalização de etapas importantes. A previsão atual é que o primeiro trecho seja entregue em 2027.

Projetada para transportar a produção do interior do Nordeste até o litoral, a ferrovia terá cerca de 1.200 km de extensão, ligando Eliseu Martins, no Piauí, ao Porto do Pecém, no Ceará.

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Até o momento, 727 km já foram concluídos, enquanto outros 326 km ainda estão em construção. A informação é da Transnordestina Logística S.A. (TLSA), empresa responsável pela obra.

O que falta para a obra ser entregue

Apesar do avanço recente, veja em que estágio está cada trecho da ferrovia:

Ceará (mais avançado)

Cerca de 81% das obras já concluídas

Ainda faltam aproximadamente 326 km, entre regiões como Quixeramobim, Quixadá e até o Porto do Pecém

Trechos em áreas de serra são mais complexos e devem ser os últimos a serem finalizados

Previsão de conclusão total: 2027

Piauí

Trecho entre Paes Landim e Eliseu Martins ainda em fase inicial

Obras focadas na estrutura para transporte de grãos e minérios

Parte da ferrovia já foi testada, mas ainda não funciona plenamente

Pernambuco (mais atrasado)

Obras ficaram paradas e só recentemente foram retomadas

Maior parte da construção ainda precisa ser feita

Licitações em andamento e primeiras frentes iniciadas em 2026

Por que a obra é importante?

Quando concluída, a Transnordestina deve reduzir o custo do transporte de cargas, facilitar o transporte de grãos e minérios do interior até os portos e impulsionar a economia do Nordeste.

O projeto recebeu um aporte de R$ 3,6 bilhões do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE) no final de 2024.