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Transnordestina: veja o que falta para concluir obra após 20 anos
Previsão atual é que o primeiro trecho seja entregue em 2027
Por Ane Catarine
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Após quase 20 anos desde o início das obras, a ferrovia Transnordestina ainda não foi concluída e, para sair do papel, depende da finalização de etapas importantes. A previsão atual é que o primeiro trecho seja entregue em 2027.
Projetada para transportar a produção do interior do Nordeste até o litoral, a ferrovia terá cerca de 1.200 km de extensão, ligando Eliseu Martins, no Piauí, ao Porto do Pecém, no Ceará.
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Até o momento, 727 km já foram concluídos, enquanto outros 326 km ainda estão em construção. A informação é da Transnordestina Logística S.A. (TLSA), empresa responsável pela obra.
O que falta para a obra ser entregue
Apesar do avanço recente, veja em que estágio está cada trecho da ferrovia:
Ceará (mais avançado)
- Cerca de 81% das obras já concluídas
- Ainda faltam aproximadamente 326 km, entre regiões como Quixeramobim, Quixadá e até o Porto do Pecém
- Trechos em áreas de serra são mais complexos e devem ser os últimos a serem finalizados
- Previsão de conclusão total: 2027
Piauí
- Trecho entre Paes Landim e Eliseu Martins ainda em fase inicial
- Obras focadas na estrutura para transporte de grãos e minérios
- Parte da ferrovia já foi testada, mas ainda não funciona plenamente
Pernambuco (mais atrasado)
- Obras ficaram paradas e só recentemente foram retomadas
- Maior parte da construção ainda precisa ser feita
- Licitações em andamento e primeiras frentes iniciadas em 2026
Por que a obra é importante?
Quando concluída, a Transnordestina deve reduzir o custo do transporte de cargas, facilitar o transporte de grãos e minérios do interior até os portos e impulsionar a economia do Nordeste.
O projeto recebeu um aporte de R$ 3,6 bilhões do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE) no final de 2024.
Qual é o status atual da construção da Ferrovia Transnordestina?Atualmente, 727 km da Ferrovia Transnordestina já foram concluídos, enquanto 326 km ainda estão em construção. A previsão é que a obra total seja finalizada em 2027.
Quais regiões a Ferrovia Transnordestina vai conectar?A Transnordestina terá cerca de 1.200 km de extensão, ligando Eliseu Martins, no Piauí, ao Porto do Pecém, no Ceará, e facilitará o transporte de produção do interior do Nordeste até o litoral.
Por que a Ferrovia Transnordestina é importante para a economia do Nordeste?A ferrovia deverá reduzir o custo do transporte de cargas, facilitando o tráfego de grãos e minérios, o que pode impulsionar a economia da região de forma significativa.
Quais são os principais desafios restantes na construção da ferrovia?Os trechos em áreas de serra são mais complexos e devem ser finalizados por último. Além disso, a construção em Pernambuco foi mais atrasada e está apenas começando a ser retomada.
Qual o investimento recente na Ferrovia Transnordestina?O projeto recebeu um investimento de R$ 3,6 bilhões do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE) no final de 2024, o que deve ajudar a avançar nas obras restantes.
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