HOME > BRASIL
BRASIL

Ferrovia Transnordestina recebe novo aporte milionário

Investimento garante ritmo contínuo para as obras e aumenta o foco para entregar a Fase I da ferrovia

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

09/01/2026 - 14:43 h
Ferrovia Transnordestina recebeu um novo investimento
O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) iniciou 2026 com a liberação de R$ 106,2 milhões para as obras da Ferrovia Transnordestina, por meio do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE). O novo aporte foi autorizado pela Sudene (Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste) nesta quinta-feira, 8.

Com esse desembolso, o total liberado do termo aditivo de R$ 3,6 bilhões, assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em novembro de 2024, chega a R$ 1,806 bilhão. A expectativa do Governo Federal é alcançar R$ 2 bilhões em crédito do FDNE destinados à Transnordestina Logística (TLSA).

As liberações ocorrem de forma gradual e devem ser concluídas até 2027, assegurando a continuidade das obras conforme o cronograma. Quando finalizada, a ferrovia terá recebido cerca de R$ 15 bilhões em investimentos totais, sendo R$ 4,4 bilhões provenientes da Secretaria Nacional de Fundos e Instrumentos Financeiros (SNFI/MIDR).

Desde 2023, a SNFI é responsável pela captação dos recursos que viabilizam a conclusão do projeto. Segundo o secretário de Fundos e Instrumentos Financeiros, Eduardo Tavares, a prioridade é garantir segurança jurídica e previsibilidade financeira.

“Trabalhamos na repactuação de acordos e na captação de recursos para manter um fluxo contínuo de investimentos. Hoje, a ferrovia tem 79% de execução física, com todos os lotes contratados, o que demonstra a eficácia do modelo de governança adotado”, afirmou.

Avanço das obras e Fase I da Transnordestina

Atualmente, os 22 lotes da Ferrovia Transnordestina estão com infraestrutura contratada. A Fase I, que compreende 1.206 quilômetros, alcançou 79% de execução e liga São Miguel do Fidalgo (PI) ao Porto do Pecém (CE). A entrega dessa etapa está prevista para 2027.

Em dezembro de 2025, a ferrovia registrou os primeiros testes de operação entre os estados do Piauí e do Ceará, após a emissão da Licença de Operação (LO) pelo Ibama. O avanço marca um passo decisivo para a consolidação do projeto, que deve reconfigurar a logística do Nordeste, conectando áreas agrícolas e minerais do interior do Piauí, Pernambuco e Ceará ao Porto do Pecém.

Ferrovia já fez sua primeira viagem

A primeira viagem da Ferrovia Transnordestina fez sua primeira viagem de carga no mês de outubro de 2025, o translado foi feito para transportar minério saindo do Piauí e indo até o Ceará, cobrindo uma distância de 1.061 km.

x