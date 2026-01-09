Café e carros por aplicativo: saiba os heróis e vilões da inflação de 2025

Café foi um dos principais vilões para a inflação em 2025 - Foto: Marcelo Casal Jr/ Agência Brasil

A inflação brasileira terminou o ano de 2025 na marca de 4,26%, segundo divulgação do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) feita nesta sexta-feira, 9.

Este foi o menor acumulado desde o ano de 2018, onde o índice fechou o ano em 3,75%. Tal alívio se deu, principalmente, por conta do grupo de alimentação e bebidas, de acordo com os economistas.

Tudo sobre Economia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Tal grupo desacelerou, em 2025 (2,95%) quando comparado ao ano anterior (7,69%), visto que a alimentação no domicílio passou de 8,23% par 1,43%.

Porém, outros itens apresentaram uma alta na inflação acumulada no ano de 2025, sendo eles:

transportes por aplicativo;

café moído;

chocolate;

energia elétrica.

Confira os principais heróis e vilões da inflação em 2025

Preços que mais subiram em 2025

transportes por aplicativo, 56,08%; café moído, 35,65%; chocolate, 27,12%; energia elétrica, 12,31%; lanche, 11,35%; biscoito, 8,32%; cursos regulares, 6,54%; plano de saúde, 6,42%; frango em pedaços, 6,13%; aluguel residencial, 6,06%; pão francês, 5,86%;

Preços que mais caíram em 2025

feijão preto, -32,38%; arroz, -26,56%; azeite de oliva, -21,04%; alho, -15,88%; batata-inglesa, -13,65%; leite longa vida, -12,87%; aparelho telefônico, -6,27%; eletrodomésticos e equipamentos, -6,01%; seguro voluntário de veículo, -5,67%; TV, som e informática, -3,73%; automóvel usado, -2,26%.

De acordo com o economista da FGV (Fundação Getúlio Vargas), André Braz, o que resultou na inflação total do Brasil no ano de 2025 foi o bom comportamento dos preços da alimentação no domicílio.

Porém, outros grupos ainda apresentaram altas nos preços, já que, ainda segundo André, pode mostrar uma preocupação quanto à dependência da desaceleração da inflação sobre o grupo de alimentação.

Somado a isso, o economista da XP, Alexandre Maluf destacou a aceleração de bens industrializados, além da grande alta de serviços, especialmente os que exigem mão de obra.

De acordo com o mesmo, a alimentação voltou ao positivo, mesmo com o crescimento modesto no ano. Somado a isso, a deflação em energia elétrica ajudou a moderar o IPCA, explica Maluf.

A energia elétrica exerceu o maior impacto individual sobre a inflação de 2025, acumulando alta de 12,31% no ano, mostrou o IBGE.