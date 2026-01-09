Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ECONOMIA

Vinhos e chocolates podem ficar mais baratos no Brasil; entenda

Doce premium terá oferta ampliada no país

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

09/01/2026 - 9:55 h | Atualizada em 09/01/2026 - 10:43
Imagem ilustrativa da imagem Vinhos e chocolates podem ficar mais baratos no Brasil; entenda
-

Consumidores de vinhos e chocolates podem ter motivos para comemorar. Caso o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia entre em vigor, os produtos podem ficar mais baratos e ter maior oferta no Brasil.

O texto foi aprovado provisoriamente nesta sexta-feira, 9. Se confirmado, o imposto de importação do vinho será zerado entre 8 a 12 anos, e do chocolate entre 10 a 15 anos.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Além dos produtos, o acordo também prevê tarifa zero para a importação de azeite de oliva da UE. No entanto, desde março de 2025, o governo brasileiro já isentou o produto.

Vinhos estrangeiros

Atualmente, os países do Mercosul, formado por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, pagam uma taxa de 27% para importar vinhos da Europa. O acordo anularia a taxa entre 8 a 12 anos, a depender do produto.

A Europa concentra os maiores produtores de vinho do mundo, no entanto, o que desestimula a compra pelo Brasil é a alta taxa de importação.

Especialistas preveem que a redução gradual da taxa vai estimular as empresas brasileiras a diversificarem as compras e apostarem em vinhos de menor preço.

Desta forma, o consumidor brasileiro vai passar a ter acesso a uma oferta maior de vinhos de qualidade média, a preços competitivos no mercado.

No entanto, a diminuição de preço deve acontecer de forma gradual.

Leia Também:

Apesar de negativa da França, UE aprova acordo histórico com Mercosul
União Europeia pode destravar acordo de livre comércio com Mercosul
França decide sobre acordo comercial entre União Europeia e Mercosul

Chocolates também ficarão mais baratos

No caso dos chocolates, as importações, que hoje são taxadas em 20%, terão dois prazos: uma parte dos produtos terá tarifa zero em 10 anos e a outra, em 15 anos.

A redução do imposto de importação pode ampliar a presença de marcas premium, que ainda não chegaram ao mercado brasileiro.

No entanto, não é garantia que os produtos cheguem ao país com preços acessíveis, já que o Brasil já conta com uma forte produção de chocolate, pois é produtor de cacau e os impostos são internos.

Assim, a tendência é de que os principais beneficiados sejam os importadores, que contarão com uma tarifa menor e maior margem de lucro, levando a abertura de novas lojas.

Por outro lado, os consumidores podem se beneficiar com a categoria de chocolates semipremium, que devem baratear. No entanto, o maior benefício é o acesso a marcas que atualmente não estão presentes no país.

No caso dos clientes, os maiores beneficiados são os consumidores da classe A, que terão chocolates de alto padrão, que não chegavam no Brasil devido à alta taxa.

Acordo Mercosul-UE

Os países-membros da União Europeia aprovaram nesta sexta-feira, 9, o acordo de livre comércio com o Mercosul, abrindo caminho para a aguardada assinatura do tratado negociado pelos dois blocos há mais de 25 anos.

A formalização dos votos, no entanto, ainda depende do envio das confirmações por escrito até às 17h no horário de Bruxelas (13h no Brasil).

Com o aval do bloco, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, poderá assinar oficialmente o acordo na próxima segunda-feira, 12, no Paraguai.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

acordo de livre comércio chocolates importação Mercosul união europeia vinhos

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Vídeo: jovem é preso após furtar picanha em dois supermercados

Play

8 de janeiro: Jerônimo Rodrigues surge ao lado de Lula no Planalto

Play

Porto de Galinhas enfrenta início de ano com movimento turístico fraco

Play

Vídeo: mulher reage a assalto à mão armada e troca tiros com bandidos

x