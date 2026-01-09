BRASIL
Fim das entregas rápidas! Rede encerra operações no Brasil após 37 anos
Multinacional anuncia reestruturação, fecha operações internas e mantém apenas serviços internacionais no país
Por Iarla Queiroz
A FedEx, uma das maiores empresas de logística do mundo, anunciou na quarta-feira, 07, o encerramento definitivo do serviço de entregas domésticas no Brasil. Após 37 anos de presença no país, a companhia norte-americana passará a atuar exclusivamente com transporte internacional — aéreo e rodoviário — além de soluções de supply chain.
A decisão foi comunicada a clientes e parceiros comerciais como parte de um reposicionamento estratégico. Segundo a empresa, a mudança busca adaptar a operação às atuais dinâmicas do mercado brasileiro.
Encerramento gradual e demissões
De acordo com informações publicadas pela revista Exame, o processo de saída do segmento doméstico será feito de forma progressiva. A FedEx informou que irá concluir todas as entregas já contratadas e manter as coletas nacionais até o dia 6 de fevereiro.
A transição, estimada em cerca de 30 dias, envolve o fechamento de estruturas operacionais no país e o desligamento de funcionários.
Em nota, a FedEx afirmou que “permanece totalmente comprometida com o cumprimento de todas as obrigações contratuais” e reforçou que continuará oferecendo serviços logísticos alinhados aos padrões globais da marca.
Reposicionamento estratégico no Brasil
No comunicado oficial, a companhia justificou a medida como uma ação preventiva diante das transformações do mercado. A estratégia passa a concentrar esforços no transporte internacional e em soluções integradas de logística, consideradas áreas-chave para a operação no país.
Apesar do fim das entregas domésticas, a FedEx seguirá conectando empresas brasileiras à sua rede global, que cobre mais de 220 países e territórios.
Uma trajetória de quase quatro décadas
Fundada em 1971, nos Estados Unidos, por Frederick W. Smith, a FedEx revolucionou o setor ao criar um modelo de entregas rápidas inspirado nos sistemas de compensação bancária. As operações começaram oficialmente em 1973, a partir de Memphis, no Tennessee, com uma frota reduzida de aeronaves.
No Brasil, a história da empresa teve início em 1989, quando a FedEx entrou no mercado nacional por meio da aquisição da Flying Tigers, passando a oferecer transporte expresso internacional. Anos depois, em 2012, a compra da Rapidão Cometa ampliou a presença da multinacional, incorporando uma robusta rede de transporte rodoviário doméstico.
Com a decisão anunciada agora, encerra-se um ciclo importante da atuação da FedEx no mercado interno brasileiro, marcando uma nova fase mais enxuta e voltada à integração internacional.
