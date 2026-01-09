Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRASIL

Fim das entregas rápidas! Rede encerra operações no Brasil após 37 anos

Multinacional anuncia reestruturação, fecha operações internas e mantém apenas serviços internacionais no país

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

09/01/2026 - 14:01 h
Multinacional encerra entregas domésticas no país
Multinacional encerra entregas domésticas no país -

A FedEx, uma das maiores empresas de logística do mundo, anunciou na quarta-feira, 07, o encerramento definitivo do serviço de entregas domésticas no Brasil. Após 37 anos de presença no país, a companhia norte-americana passará a atuar exclusivamente com transporte internacional — aéreo e rodoviário — além de soluções de supply chain.

A decisão foi comunicada a clientes e parceiros comerciais como parte de um reposicionamento estratégico. Segundo a empresa, a mudança busca adaptar a operação às atuais dinâmicas do mercado brasileiro.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Encerramento gradual e demissões

De acordo com informações publicadas pela revista Exame, o processo de saída do segmento doméstico será feito de forma progressiva. A FedEx informou que irá concluir todas as entregas já contratadas e manter as coletas nacionais até o dia 6 de fevereiro.

A transição, estimada em cerca de 30 dias, envolve o fechamento de estruturas operacionais no país e o desligamento de funcionários.

Em nota, a FedEx afirmou que “permanece totalmente comprometida com o cumprimento de todas as obrigações contratuais” e reforçou que continuará oferecendo serviços logísticos alinhados aos padrões globais da marca.

Leia Também:

BYD amplia fábrica na Bahia e anuncia produção nacional do Song Plus
Vinhos e chocolates podem ficar mais baratos no Brasil; entenda
França decide sobre acordo comercial entre União Europeia e Mercosul
“Super MEI” segue parado e várias pessoas podem ser desenquadradas

Reposicionamento estratégico no Brasil

No comunicado oficial, a companhia justificou a medida como uma ação preventiva diante das transformações do mercado. A estratégia passa a concentrar esforços no transporte internacional e em soluções integradas de logística, consideradas áreas-chave para a operação no país.

Apesar do fim das entregas domésticas, a FedEx seguirá conectando empresas brasileiras à sua rede global, que cobre mais de 220 países e territórios.

Multinacional norte-americana anuncia reestruturação e fecha operações internas
Multinacional norte-americana anuncia reestruturação e fecha operações internas | Foto: Divulgação / FedEx

Uma trajetória de quase quatro décadas

Fundada em 1971, nos Estados Unidos, por Frederick W. Smith, a FedEx revolucionou o setor ao criar um modelo de entregas rápidas inspirado nos sistemas de compensação bancária. As operações começaram oficialmente em 1973, a partir de Memphis, no Tennessee, com uma frota reduzida de aeronaves.

No Brasil, a história da empresa teve início em 1989, quando a FedEx entrou no mercado nacional por meio da aquisição da Flying Tigers, passando a oferecer transporte expresso internacional. Anos depois, em 2012, a compra da Rapidão Cometa ampliou a presença da multinacional, incorporando uma robusta rede de transporte rodoviário doméstico.

Com a decisão anunciada agora, encerra-se um ciclo importante da atuação da FedEx no mercado interno brasileiro, marcando uma nova fase mais enxuta e voltada à integração internacional.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

brasil encerramento das atividades encerramento de operações entregas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Multinacional encerra entregas domésticas no país
Play

Vídeo: jovem é preso após furtar picanha em dois supermercados

Multinacional encerra entregas domésticas no país
Play

8 de janeiro: Jerônimo Rodrigues surge ao lado de Lula no Planalto

Multinacional encerra entregas domésticas no país
Play

Porto de Galinhas enfrenta início de ano com movimento turístico fraco

Multinacional encerra entregas domésticas no país
Play

Vídeo: mulher reage a assalto à mão armada e troca tiros com bandidos

x