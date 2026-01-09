Fim das entregas rápidas! Rede encerra operações no Brasil após 37 anos

Multinacional encerra entregas domésticas no país - Foto: Reprodução / Freepik

A FedEx, uma das maiores empresas de logística do mundo, anunciou na quarta-feira, 07, o encerramento definitivo do serviço de entregas domésticas no Brasil. Após 37 anos de presença no país, a companhia norte-americana passará a atuar exclusivamente com transporte internacional — aéreo e rodoviário — além de soluções de supply chain.

A decisão foi comunicada a clientes e parceiros comerciais como parte de um reposicionamento estratégico. Segundo a empresa, a mudança busca adaptar a operação às atuais dinâmicas do mercado brasileiro.

Encerramento gradual e demissões

De acordo com informações publicadas pela revista Exame, o processo de saída do segmento doméstico será feito de forma progressiva. A FedEx informou que irá concluir todas as entregas já contratadas e manter as coletas nacionais até o dia 6 de fevereiro.

A transição, estimada em cerca de 30 dias, envolve o fechamento de estruturas operacionais no país e o desligamento de funcionários.

Em nota, a FedEx afirmou que “permanece totalmente comprometida com o cumprimento de todas as obrigações contratuais” e reforçou que continuará oferecendo serviços logísticos alinhados aos padrões globais da marca.

Reposicionamento estratégico no Brasil



No comunicado oficial, a companhia justificou a medida como uma ação preventiva diante das transformações do mercado. A estratégia passa a concentrar esforços no transporte internacional e em soluções integradas de logística, consideradas áreas-chave para a operação no país.

Apesar do fim das entregas domésticas, a FedEx seguirá conectando empresas brasileiras à sua rede global, que cobre mais de 220 países e territórios.

Multinacional norte-americana anuncia reestruturação e fecha operações internas

Uma trajetória de quase quatro décadas



Fundada em 1971, nos Estados Unidos, por Frederick W. Smith, a FedEx revolucionou o setor ao criar um modelo de entregas rápidas inspirado nos sistemas de compensação bancária. As operações começaram oficialmente em 1973, a partir de Memphis, no Tennessee, com uma frota reduzida de aeronaves.

No Brasil, a história da empresa teve início em 1989, quando a FedEx entrou no mercado nacional por meio da aquisição da Flying Tigers, passando a oferecer transporte expresso internacional. Anos depois, em 2012, a compra da Rapidão Cometa ampliou a presença da multinacional, incorporando uma robusta rede de transporte rodoviário doméstico.

Com a decisão anunciada agora, encerra-se um ciclo importante da atuação da FedEx no mercado interno brasileiro, marcando uma nova fase mais enxuta e voltada à integração internacional.