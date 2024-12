Travesti e irmão são presos por latrocínio de idoso

A investigação segue em andamento - Foto: Reprodução/GEIC Cristalina

Dois irmãos foram presos nesta quinta-feira, 12, pela Polícia Civil de Goiás (PCGO), suspeitos de participação em um latrocínio e em uma tentativa de homicídio ocorridos em Cristalina (GO), no Entorno do Distrito Federal. As ações, investigadas pelo Grupo Especial de Investigação Criminal (GEIC), estão ligadas à morte de um idoso e ao ataque a uma mulher trans, registrados entre junho e julho de 2024.

O primeiro crime aconteceu em 29 de junho, quando um idoso foi encontrado morto em frente à sua residência. Ele foi atingido por golpes de faca no tórax, e cerca de R$ 3 mil que estavam com ele foram levados. As apurações da polícia identificaram como principais suspeitos dois irmãos, sendo uma mulher trans e seu irmão, além de um terceiro indivíduo que ainda não foi identificado.

Poucos dias depois, em 2 de julho, uma mulher trans foi baleada na cidade, em um ataque motivado por vingança. De acordo com a polícia, familiares do idoso acreditaram, erroneamente, que ela estaria envolvida no latrocínio e, junto a outras pessoas, tentaram matá-la. A vítima foi socorrida, passou por cirurgia de emergência e sobreviveu ao atentado. Os responsáveis pela tentativa de homicídio foram presos ainda em julho.

Já os dois irmãos, apontados como autores do crime contra o idoso, tiveram mandados de prisão preventiva expedidos após a obtenção de provas de sua participação. A mulher trans foi localizada em sua casa e detida, enquanto seu irmão já estava preso por um crime de furto.

A investigação segue em andamento para identificar e capturar o terceiro envolvido no latrocínio. Todos os presos permanecem à disposição da Justiça.