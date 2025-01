Trecho de rodovia cede e duas pessoas morrem em Sergipe

Veículo com as vítimas foi encontrado na tarde deste domingo, 12 - Foto: Divulgação | Governo de Sergipe

Duas pessoas morreram após um trecho da rodovia SE-438, no município de Capela, em Sergipe, ceder, na madrugada deste domingo, 12.

Leia mais

>>Carro submerso, poste caído e mais: chuva causa transtornos em cidades da Bahia

>>Em 48 horas chove mais do que o esperado para todo o mês de janeiro em Salvador

>>Salvador tem previsão de fortes chuvas e trovões neste domingo



De acordo com coordenador da Defesa Civil da cidade, Fernando Souto, dois veículos foram arrastados pela água, mas o motorista de um dos carros, que estava sozinho, conseguiu escapar e esperar em uma árvore.

Já o outro veículo foi encontrado por volta das 13h, com duas mulheres mortas. Uma terceira pessoa que estava no corpo, do sexo masculino, identificado como motorista, permanece desaparecido.

O governo de Sergipe informou que um comitê de crise já foi instaurado para apurar o caso.