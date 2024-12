Trem que ligará Rio a Minas Gerais começará a circular em 2025

O trem turístico é o primeiro interestadual do país - Foto: Divulgação

Depois de seis anos da primeira viagem teste, o trem turístico que ligará o Rio de Janeiro a Minas Gerais entrará nos trilhos. A previsão é que o transporte seja inaugurado em junho de 2025.

O Contrato Operacional Específico (COE), que possibilita a ligação ferroviária entre os estados, foi assinado na última quarta-feira, 11.

O documento recebeu assinaturas de representantes do Ministério dos Transportes, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), a concessionária VLI, a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público Amigos do Trem, e as prefeituras de Três Rios e Sapucaia.

O trem turístico é o primeiro interestadual do país e vai iniciar a viagem em Chiador, em Minas, depois Sapucaia e terminando em Três Rios, já no estado do Rio. As composições percorrem 37 quilômetros de distância, e têm capacidade para transportar até 837 passageiros por viagem.

O projeto completo prevê ainda a inclusão de mais cinco municípios mineiros, como Cataguases, Leopoldina, Recreio, Volta Grande e Além Paraíba, chegando ao total de 160 quilômetros de trecho.

As próximas etapas são a autorização da ANTT para que a Oscip atue como operadora ferroviária. Em seguida, será realizada a inspeção das locomotivas e carros de passageiros, bem como o trecho entre Três Rios a Sapucaia para verificar a condição da linha. Caso seja necessário, manutenções e revisões serão feitas.