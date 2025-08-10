Menu
POLÍCIA

Turista britânico é vítima do "Boa noite, Cinderela" e é roubado

Vítima foi encontrada cambaleando e caindo na praia

Por Redação

10/08/2025 - 20:07 h
Caso está sob investigação da Delegacia de Atendimento ao Turista
Caso está sob investigação da Delegacia de Atendimento ao Turista

Um turista britânico foi encontrado desorientado na praia de Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro, após supostamente ter sido vítima do golpe conhecido como “Boa noite, Cinderela”, na noite de quinta-feira, 7. De acordo com relatos, ele teria sido dopado, assaltado por três mulheres e abandonado na areia.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o estrangeiro cambaleando, caindo diversas vezes e batendo o rosto no chão enquanto tentava se levantar. Um transeunte que passava pelo local registrou as imagens e também filmou três mulheres que seriam as responsáveis pelo crime.

Segundo o relato do homem que fez a gravação, as suspeitas fugiram rapidamente em um táxi após levar os pertences da vítima. Durante a fuga, uma delas chegou a sair correndo ao ouvir que o crime estava sendo denunciado em voz alta.

O turista foi encaminhado para atendimento médico em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O caso está sob investigação da Delegacia de Atendimento ao Turista (Deat), que busca identificar e localizar as suspeitas.

x