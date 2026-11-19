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Motoristas que trabalham com a Uber em Campinas e região precisarão ficar atentos às mudanças nas categorias Black e Comfort. A plataforma anunciou novos critérios para aceitar veículos, com alterações no ano mínimo de fabricação e a exclusão de modelos que deixarão de ser permitidos, independentemente do ano do carro.

As novas exigências entram em vigor em 11 de janeiro de 2027 e foram definidas, segundo a empresa, com base em pesquisas com passageiros e análises do mercado automobilístico.

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As mudanças atingem tanto quem pretende ingressar nas categorias premium quanto motoristas que já utilizam determinados modelos para trabalhar pelo aplicativo.

Uber Black: veja os novos anos mínimos dos carros

Na categoria Black, os critérios de fabricação serão atualizados para diferentes modelos. Em Campinas, as exigências passam a ser:

Honda City: ano mínimo 2023;

ano mínimo 2023; BYD Dolphin: ano mínimo 2024;

Volkswagen Virtus: ano mínimo 2025;

ano mínimo 2025; Peugeot 2008: ano mínimo 2025;

ano mínimo 2025; Demais modelos elegíveis: ano mínimo 2018.

O BYD Dolphin terá uma regra específica: poderá ser cadastrado na categoria até 31 de dezembro de 2026 e permanecerá aceito até 31 de dezembro de 2027, desde que cumpra os requisitos de fabricação.

Além da atualização dos anos mínimos, nove modelos deixarão de ser aceitos no Uber Black a partir de 11 de janeiro de 2027:

Citroën C4 Cactus;

Renault Duster;

Caoa Chery Arrizo 5;

Chevrolet Cruze;

Citroën C4 Lounge;

Hyundai Ioniq;

Toyota Prius;

Audi A3;

Volkswagen Nivus.

O Volkswagen Virtus também será retirado da categoria, mas a mudança ocorrerá posteriormente, em 5 de julho de 2027.

Para atuar no Black, os motoristas precisam ter mais de 100 viagens realizadas em outras categorias elegíveis da plataforma e avaliação média mínima de 4,85.

Uber Comfort: modelos também serão excluídos



Na categoria Comfort, as mudanças envolvem tanto os anos mínimos de fabricação quanto a lista de veículos permitidos. As exigências variam conforme o município.

Confira os anos mínimos para cada localidade:

Campinas

Toyota Etios Sedan: 2019;

Chevrolet Cobalt: 2019;

Demais modelos elegíveis: 2019.

Bragança Paulista

Toyota Etios Sedan: 2019;

Chevrolet Cobalt: 2019;

Demais modelos elegíveis: 2016.

Mogi Guaçu

Toyota Etios Sedan: 2019;

Chevrolet Cobalt: 2019;

Demais modelos elegíveis: 2016.

Além disso, 11 veículos deixarão de ser aceitos no Comfort, independentemente do ano de fabricação, a partir de 11 de janeiro:

Fiat Argo;

Volkswagen Polo;

Volkswagen Voyage;

Chevrolet Prisma;

Toyota Yaris Hatch;

Peugeot 208;

Renault Zoe;

Chevrolet Joy Plus;

JAC J3 Turin;

Kia Rio;

JAC iEV 40.

Para permanecer na categoria, os motoristas também precisam ter mais de 100 viagens em outras modalidades elegíveis e avaliação média mínima de 4,80.