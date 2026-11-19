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Uber vai deixar de aceitar 20 modelos de carros; confira a lista
Novas exigências começam em 11 de janeiro de 2027 e alteram ano mínimo dos veículos
Motoristas que trabalham com a Uber em Campinas e região precisarão ficar atentos às mudanças nas categorias Black e Comfort. A plataforma anunciou novos critérios para aceitar veículos, com alterações no ano mínimo de fabricação e a exclusão de modelos que deixarão de ser permitidos, independentemente do ano do carro.
As novas exigências entram em vigor em 11 de janeiro de 2027 e foram definidas, segundo a empresa, com base em pesquisas com passageiros e análises do mercado automobilístico.
As mudanças atingem tanto quem pretende ingressar nas categorias premium quanto motoristas que já utilizam determinados modelos para trabalhar pelo aplicativo.
Uber Black: veja os novos anos mínimos dos carros
Na categoria Black, os critérios de fabricação serão atualizados para diferentes modelos. Em Campinas, as exigências passam a ser:
- Honda City: ano mínimo 2023;
- BYD Dolphin: ano mínimo 2024;
- Volkswagen Virtus: ano mínimo 2025;
- Peugeot 2008: ano mínimo 2025;
- Demais modelos elegíveis: ano mínimo 2018.
O BYD Dolphin terá uma regra específica: poderá ser cadastrado na categoria até 31 de dezembro de 2026 e permanecerá aceito até 31 de dezembro de 2027, desde que cumpra os requisitos de fabricação.
Além da atualização dos anos mínimos, nove modelos deixarão de ser aceitos no Uber Black a partir de 11 de janeiro de 2027:
- Citroën C4 Cactus;
- Renault Duster;
- Caoa Chery Arrizo 5;
- Chevrolet Cruze;
- Citroën C4 Lounge;
- Hyundai Ioniq;
- Toyota Prius;
- Audi A3;
- Volkswagen Nivus.
O Volkswagen Virtus também será retirado da categoria, mas a mudança ocorrerá posteriormente, em 5 de julho de 2027.
Para atuar no Black, os motoristas precisam ter mais de 100 viagens realizadas em outras categorias elegíveis da plataforma e avaliação média mínima de 4,85.
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Uber Comfort: modelos também serão excluídos
Na categoria Comfort, as mudanças envolvem tanto os anos mínimos de fabricação quanto a lista de veículos permitidos. As exigências variam conforme o município.
Confira os anos mínimos para cada localidade:
Campinas
- Toyota Etios Sedan: 2019;
- Chevrolet Cobalt: 2019;
- Demais modelos elegíveis: 2019.
Bragança Paulista
- Toyota Etios Sedan: 2019;
- Chevrolet Cobalt: 2019;
- Demais modelos elegíveis: 2016.
Mogi Guaçu
- Toyota Etios Sedan: 2019;
- Chevrolet Cobalt: 2019;
- Demais modelos elegíveis: 2016.
Além disso, 11 veículos deixarão de ser aceitos no Comfort, independentemente do ano de fabricação, a partir de 11 de janeiro:
- Fiat Argo;
- Volkswagen Polo;
- Volkswagen Voyage;
- Chevrolet Prisma;
- Toyota Yaris Hatch;
- Peugeot 208;
- Renault Zoe;
- Chevrolet Joy Plus;
- JAC J3 Turin;
- Kia Rio;
- JAC iEV 40.
Para permanecer na categoria, os motoristas também precisam ter mais de 100 viagens em outras modalidades elegíveis e avaliação média mínima de 4,80.