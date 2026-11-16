A juventude de um dos nomes mais importantes da história do cinema brasileiro vai ganhar as telas em uma cinebiografia filmada em diferentes cenários da Bahia.

A Primavera do Dragão, longa-metragem sobre a formação artística e pessoal de Glauber Rocha, iniciou uma nova etapa de filmagens em Salvador e também terá cenas em Monte Santo, no sertão baiano, e em Cannes, na França. A direção é de Walter Carvalho, que retorna ao cinema no projeto e também assina a fotografia.

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Estrelado pelo ator baiano João Victor Sobral, escolhido entre mais de 200 candidatos para interpretar Glauber, o filme acompanha um período decisivo da vida do cineasta: dos 16 aos 24 anos, quando começou a desenvolver a linguagem que o projetaria internacionalmente.



O elenco também reúne Alice Wegmann, Emanuelle Araújo, Othon Bastos, Claudio Jaborandy, Claudia Di Moura, Rodrigo Lelis, Caio Horowicz, Natthalia Gonçalves, Pedro Tabet e Bem Moura.

Com produção de Vania Catani, da Bananeira Filmes, em coprodução com a Globo Filmes, as gravações começaram no Rio de Janeiro, seguem em Salvador e estão previstas para terminar em 13 de dezembro. A distribuição nos cinemas ficará a cargo da Imagem Filmes.

Cinebiografia percorre Salvador e o sertão baiano

A escolha das locações acompanha a trajetória do cineasta e a influência dos diferentes ambientes culturais na construção de sua identidade artística.

Entre a efervescência cultural de Salvador, a boemia carioca e as paisagens do sertão baiano, a produção busca retratar as experiências que contribuíram para a formação de Glauber Rocha.

A passagem por Cannes, na França, também integra o projeto. A cidade francesa tem importância na história do diretor, que, em 1969, se tornou o primeiro latino-americano a receber o prêmio de Melhor Diretor no festival, por O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro. A obra também inspira o título da cinebiografia.

O longa aborda a relação de Glauber com a cultura popular e as tradições brasileiras, além dos amores e das experiências pessoais que atravessaram sua juventude.

Antes de realizar produções marcantes como Barravento e Deus e o Diabo na Terra do Sol, o cineasta encontrou no jornalismo e no cinema caminhos para interpretar um país atravessado por desigualdades, conflitos sociais e disputas políticas.

Filme retrata o nascimento do Cinema Novo

A história também se desenvolve em meio a um dos períodos mais turbulentos da história brasileira. O golpe militar de 1964 e o surgimento do Cinema Novo fazem parte do contexto político e cultural retratado na produção.

Considerado um dos principais expoentes do movimento, Glauber Rocha participou de uma transformação na linguagem cinematográfica nacional. Com propostas estéticas inovadoras e um olhar crítico sobre a realidade brasileira, o Cinema Novo renovou a produção audiovisual do país e ampliou sua projeção internacional.

Nesse cenário, A Primavera do Dragão apresenta a formação de um artista que enxergava o cinema como instrumento de transformação e uma maneira de refletir sobre o Brasil. A narrativa acompanha o desenvolvimento de sua visão autoral, construída a partir das contradições sociais, da cultura popular e das experiências vividas entre a Bahia e o Rio de Janeiro.

João Victor Sobral estreia no cinema como Glauber Rocha

Natural da Bahia, João Victor Sobral foi escolhido para interpretar o jovem Glauber após um processo seletivo que reuniu mais de 200 atores. Com experiência no teatro desde a adolescência, ele faz sua estreia no cinema justamente no papel de um dos cineastas brasileiros de maior reconhecimento internacional.

O longa é dirigido por Walter Carvalho, fotógrafo e cineasta paraibano nascido em 1947, que construiu uma carreira de mais de cinco décadas no audiovisual. Formado em design gráfico pela Escola Superior de Desenho Industrial do Rio de Janeiro, ele atua profissionalmente com imagem desde 1972 e acumula mais de 80 prêmios nacionais e internacionais.

Como diretor de fotografia, Carvalho participou de produções como Central do Brasil, Lavoura Arcaica, Abril Despedaçado, Madame Satã, Carandiru e O Céu de Suely. Também esteve à frente de filmes como Cazuza – O Tempo Não Para, Raul – O Início, o Fim e o Meio e Budapeste, adaptação do livro de Chico Buarque.

Em 2024, tornou-se o primeiro brasileiro a receber o Lifetime Achievement Award no 45º Manaki Brothers Film Festival, na Macedônia, em reconhecimento ao conjunto de sua obra. Na televisão, dirigiu produções como Justiça, O Rebu, Onde Nascem os Fortes e Os Dias Eram Assim, além de novelas da TV Globo, como Amor de Mãe, Pantanal e Travessia.

O roteiro da cinebiografia é assinado por Rodrigo de Oliveira, que adapta o livro A Primavera do Dragão – A Juventude de Glauber Rocha, do jornalista e escritor Nelson Motta.

A produção de A Primavera do Dragão conta ainda com Tarcila Jacob na produção executiva, Ariane Felix e Claudia Reis na direção de produção, Karen Araújo na direção de arte, Kika Lopes no figurino e Pedro Sá no som direto. A preparação de elenco é de Nash Laila e Fellipe Fernandes, enquanto a direção de elenco fica a cargo de Marcia Godinho.