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O ator Robert Pattinson foi anunciado como o próximo intérprete de James Bond, protagonista da franquia 007. A confirmação foi divulgada nesta segunda-feira, 16, pelos estúdios Amazon MGM. O artista assume o papel após uma disputa que envolveu outros nomes de destaque do cinema internacional.

Conhecido por protagonizar grandes produções de Hollywood, Pattinson ganhou projeção mundial com a saga Crepúsculo. Também integrou o elenco de Harry Potter e interpretou o herói Batman nos cinemas. Outro trabalho recente que pode ter contribuído para sua escolha foi a parceria com o diretor Denis Villeneuve em Duna: Parte 3, previsto para chegar às telonas em dezembro deste ano.

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Quem disputou o papel de James Bond?

Antes do anúncio, outros atores chegaram a ser considerados para assumir o personagem. Entre os nomes cotados estavam Josh O'Connor (Rivais), Callum Turner (Só Por Uma Noite), Jack Lowden (Slow Horses) e Nicholas Hoult (Superman). Jacob Elordi, conhecido pelo filme Frankenstein, também chegou a ser apontado como um dos favoritos, mas não permaneceu entre os principais candidatos.

A seleção foi conduzida em meio a testes realizados pelo cineasta Denis Villeneuve e pela Amazon MGM. Segundo informações divulgadas inicialmente por Matthew Belloni, ex-diretor editorial do The Hollywood Reporter, as condições contratuais oferecidas aos concorrentes também apresentavam diferenças.

Enquanto outros atores teriam recebido propostas para participar de quatro filmes da franquia, o acordo apresentado a Pattinson prevê três produções. Em contrapartida, o salário oferecido ao ator seria significativamente maior.

Quando estreia o próximo filme de 007?

Apesar da confirmação do novo protagonista, a próxima produção da franquia ainda não tem data de lançamento definida. O roteiro ficará a cargo de Steven Knight, criador da série Peaky Blinders.