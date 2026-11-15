Clássica franquia de terror retorna aos cinemas após 18 anos de pausa

Uma das franquias mais conhecidas do cinema de terror está se preparando para voltar às telonas com um novo filme previsto para 2027. A produção marcará o retorno de um dos assassinos mais emblemáticos do gênero aos cinemas, quase duas décadas depois do último longa-metragem lançado para as telonas.

O projeto será dirigido por Steve Miner, cineasta que comandou Sexta-Feira 13 – Parte 2 (1981) e Sexta-Feira 13 – Parte 3 (1982). O roteiro ficará a cargo de David Fliegel, enquanto a produção será realizada pela Horror, Inc.

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A novidade também representa o reencontro de Miner com uma história que ajudou a consolidar sua carreira no terror. Foi durante as filmagens do terceiro capítulo que o diretor introduziu um dos elementos visuais mais reconhecidos do gênero: a máscara de hóquei usada pelo assassino.

"Quando coloquei a máscara de hóquei no Jason para Sexta-Feira 13 Parte III, eu sabia que criaria uma imagem verdadeiramente assustadora que funcionaria para aquele filme. Eu não tinha ideia de que ela se tornaria um dos símbolos mais icônicos dos filmes de terror. Estou muito feliz em voltar e dar continuidade a esse legado", disse.

Produção marcará o retorno de um dos assassinos mais famosos do gênero - Foto: Divulgação

Novo filme promete mortes ainda mais brutais

Em entrevista ao The Wrap, Robbie Barsamian, representante da produção, adiantou que o longa pretende elevar o nível de violência e sustos da franquia. Segundo ele, a equipe buscou preservar os elementos que marcaram os filmes anteriores, mas apostou em sequências ainda mais intensas.

"Este é o filme mais assustador e brutal que já fizemos. Fizemos questão de manter todos os elementos essenciais que fazem de Jason e Sexta-Feira 13 o que são. Mortes inovadoras, efeitos práticos, sustos e aquela energia clássica de filme de terror, mas elevamos o nível em todos os aspectos", afirmou.

"As mortes neste filme são facilmente as mais criativas, brutais, sangrentas e viscerais que já fizemos. Nosso elenco é fantástico. Além disso, Jason está mais durão do que nunca. Levamos em consideração o feedback dos fãs para desenvolver uma nova máscara de hóquei que acreditamos que os fãs de longa data e do clássico vão adorar", finaliza.

Barsamian também afirmou que a intenção é abrir um novo capítulo da franquia nas telonas. "Nosso objetivo com este filme é dar início à próxima era da franquia nas telonas".

Quando foi o último filme da franquia nos cinemas?

O último longa-metragem da série lançado nos cinemas foi o remake de 2009, dirigido por Marcus Nispel. Desde então, a história ganhou outras produções, mas não voltou a ter um novo filme para as telonas.

Entre os projetos mais recentes estão o curta-metragem Sweet Revenge (2025), dirigido por Mike P. Nelson, e a série Crystal Lake (2026), disponibilizada pela Universal+. A produção televisiva funciona como um prelúdio do filme original de 1980 e apresenta Linda Cardellini no papel de Pamela Voorhees.

Com estreia prevista para 2027, o novo longa marca o retorno de Steve Miner ao universo que ajudou a construir e promete recuperar elementos clássicos do terror que conquistaram gerações de fãs.