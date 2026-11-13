Item usado em Star Wars bate recorde e é vendido por R$ 28 milhões

Um objeto ligado a uma das cenas mais memoráveis da história do cinema acaba de alcançar um valor milionário. Um sabre de luz utilizado durante as filmagens de Star Wars foi arrematado por mais de US$ 4,87 milhões (cerca de R$ 28 milhões) na quinta-feira, 12, estabelecendo um novo recorde para itens de memorabilia da franquia vendidos em leilões.

A peça foi utilizada por Darth Vader em diferentes momentos da saga, incluindo o confronto contra Luke Skywalker em O Império Contra-Ataca (1980), quando o vilão decepa a mão do próprio filho antes de revelar uma das frases mais famosas da história do cinema.

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A venda aconteceu durante um leilão organizado pela Heritage Auctions, nos Estados Unidos, que reuniu quase 200 objetos e obras de arte relacionados ao universo criado por George Lucas e suas produções derivadas.

O valor alcançado pelo acessório superou a marca anterior, que também pertencia a um item utilizado em uma das batalhas mais conhecidas da franquia.

Sabre de luz apareceu em confronto histórico de Star Wars

Descrito pela Heritage Auctions como o "sabre de luz principal de duelos" de Darth Vader, o objeto foi utilizado pelo ator David Prowse e pelo dublê Bob Anderson, esgrimista olímpico responsável por diversas cenas de combate.

Uma de suas aparições mais memoráveis aconteceu em O Império Contra-Ataca. Na sequência ambientada em Bespin, o vilão enfrenta Luke Skywalker, decepa a mão do próprio filho e revela sua verdadeira identidade com a frase: "Eu sou seu pai".

Três anos depois, a mesma peça voltou às telas em O Retorno de Jedi, durante o confronto entre Darth Vader e Luke Skywalker na sala do trono do Imperador Palpatine. A casa de leilões, porém, afirmou não ter como confirmar se o objeto também foi utilizado em Uma Nova Esperança (1977), embora considere essa possibilidade.

Peça supera recorde anterior em leilão

Com o arremate de US$ 4,87 milhões, aproximadamente R$ 28 milhões, o objeto ultrapassou o recorde anterior de um item relacionado à franquia. A marca pertencia ao sabre de luz de Luke Skywalker utilizado na batalha de Bespin, vendido por US$ 3,75 milhões (cerca de R$ 21,2 milhões) em julho, também pela Heritage Auctions.

Na ocasião, a arma foi leiloada junto a um kit de efeitos especiais que reproduzia uma mão amputada. O material foi desenvolvido pelo maquiador Stuart Freeborn a partir de um molde do ator Mark Hamill.

Apesar da aparência tecnológica apresentada nos filmes, muitos dos sabres de luz da trilogia original foram construídos a partir de suportes de flash reaproveitados de câmeras antigas. Os acessórios utilizados nas cenas de luta recebiam modificações para suportar lâminas cenográficas e resistir aos impactos dos confrontos.

O efeito luminoso característico das armas era acrescentado posteriormente, quadro a quadro, por artistas responsáveis pela pós-produção. As lâminas cenográficas, inclusive, não faziam parte do lote vendido no leilão.

Leilão reuniu quase 200 itens da franquia

O catálogo da Heritage Auctions também destacou marcas de desgaste na peça de Darth Vader. Entre as características estavam arranhões, uma rachadura, uma parte faltante da cobertura superior e uma empunhadura parcialmente quebrada, danos considerados pela casa compatíveis com o uso do objeto como adereço de duelo.

Batizado de "Ultimate Star Wars", o leilão reuniu quase 200 adereços e obras de arte relacionados à franquia, incluindo produções derivadas como The Mandalorian.

Entre os outros objetos arrematados estavam um rifle utilizado por Boba Fett em O Império Contra-Ataca, vendido por US$ 375 mil (aproximadamente R$ 2,12 milhões), e uma miniatura de um Snowspeeder usada nas filmagens e pertencente à atriz Carrie Fisher, intérprete da Princesa Leia. O item alcançou US$ 200 mil (cerca de R$ 1,13 milhão).

A coleção também contou com outros 27 sabres de luz, incluindo armas associadas a Obi-Wan Kenobi, interpretado por Ewan McGregor, e Rey Skywalker, vivida por Daisy Ridley. Entre os maiores valores estavam os acessórios de Darth Maul, interpretado por Ray Park, e Anakin Skywalker, personagem de Hayden Christensen. Cada um foi vendido por US$ 162.500 (aproximadamente R$ 917,5 mil).

Outras peças históricas da franquia também já alcançaram cifras milionárias. Em 2023, uma miniatura do caça estelar X-wing do Líder Vermelho foi vendida por mais de US$ 3,13 milhões (cerca de R$ 17,67 milhões na conversão atual). Já uma unidade completa do robô R2-D2 foi arrematada por US$ 2,75 milhões em 2017 (aproximadamente R$ 15,53 milhões na conversão atual).