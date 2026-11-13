DC STUDIOS
Nova gestão da DC quer Robert Pattinson como Batman do universo
Possível integração do ator ao DCU pode depender dos planos para o futuro da franquia
A nova gestão da DC Studios pode estar interessada em manter Robert Pattinson como o principal Batman da franquia e até mesmo levar sua versão do herói para o Universo DC (DCU), segundo rumor divulgado pelo Nexus Point News.
A possível movimentação, no entanto, enfrenta obstáculos relacionados ao futuro de The Batman e aos próximos projetos do ator, que também estaria sendo considerado para interpretar James Bond.
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Atualmente, Pattinson vive uma versão independente do Homem-Morcego, fora da continuidade principal do DCU. Uma eventual integração exigiria decisões sobre o destino da franquia dirigida por Matt Reeves e a maneira como o personagem passaria a coexistir com heróis como Superman.
Futuro de Robert Pattinson como Batman pode mudar
De acordo com fontes ouvidas pelo Nexus Point News, a Skydance deseja manter Pattinson como o principal intérprete do herói e considera sua participação no universo compartilhado da DC. A possibilidade, porém, ainda depende de questões envolvendo a continuidade das produções.
Um dos obstáculos seria justamente a separação entre os dois universos. Enquanto o Batman de Pattinson pertence à realidade estabelecida por Matt Reeves, o DCU apresenta uma nova versão dos personagens da editora, com Superman entre os principais nomes dessa continuidade.
Uma eventual mudança exigiria, portanto, uma definição sobre como conciliar as duas franquias e seus respectivos projetos.
James Bond pode atrapalhar os planos da DC?
Outro fator que pode interferir no futuro do ator é a possibilidade de assumir o papel de James Bond. Pattinson estaria entre os nomes considerados para interpretar o agente 007, e uma eventual escalação poderia comprometer sua disponibilidade para novos filmes e produções da DC.
A agenda do ator também levanta dúvidas sobre sua participação em um possível The Batman – Parte 3, além de outros projetos relacionados ao universo compartilhado.
Segundo a publicação, ainda não está claro se Pattinson estaria disposto a continuar interpretando o Homem-Morcego para além de The Batman – Parte II.
Até o momento, não há confirmação oficial de que a DC Studios pretende incorporar a versão do personagem ao DCU ou de que o ator tenha recebido uma proposta nesse sentido.