Série de romance com 6 episódios vira fenômeno no TOP 1 do Prime Video

Para quem procura uma história envolvente para ocupar o tempo livre, uma nova série do Prime Video está chamando a atenção dos assinantes ao redor do mundo. Com apenas seis episódios, uma trama de romance universitário conquistou o primeiro lugar no ranking global da plataforma e se tornou um dos destaques do streaming em 2026.

Trata-se de Campus Drivers, produção baseada na coleção de livros da escritora C. S. Quill, que aposta em encontros inesperados, conflitos amorosos e personagens que precisam lidar com sentimentos fora dos planos.

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O sucesso internacional reforça o interesse do público por adaptações literárias, especialmente aquelas que exploram relacionamentos e descobertas durante a vida universitária.

Outro atrativo está na duração dos capítulos, que variam entre 28 e 46 minutos. O formato permite assistir a alguns episódios por dia e distribuir a história ao longo da semana, sem precisar reservar muitas horas de uma só vez. Ainda assim, a combinação de romance, conflitos e reviravoltas pode tornar difícil interromper a maratona.

Para quem quer aproveitar o tempo livre, fugir do tédio e encontrar uma boa história para acompanhar, a novidade pode ser uma ótima escolha. Além de ter conquistado o topo do ranking mundial do Prime Video, a produção reúne os elementos de um romance capaz de prender a atenção desde os primeiros episódios.

Romance universitário conquista o público

Ambientada na prestigiada Universidade Belrose, a série acompanha Lois, interpretada por Carmen Kassovitz, que chega ao campus ao lado de Max (Enzo Lorente), seu interesse amoroso de longa data. No entanto, uma decepção muda seus planos e faz com que ela acabe dividindo a moradia com Lane (Baptiste Madeline), um estudante bastante conhecido na universidade.

Carismático e irreverente, Lane é o criador do Campus Drivers, um aplicativo de transporte que se tornou uma febre entre os universitários e acabou dando nome à produção. A convivência entre os dois começa de maneira desconfortável, já que eles vêm de mundos diferentes, mas a proximidade abre espaço para sentimentos inesperados.

Entre descobertas pessoais, segredos e conflitos amorosos, Lois e Lane precisam lidar com uma atração que surge justamente quando nenhum dos dois parece preparado para uma nova relação. O que começa como uma situação inesperada passa a transformar a rotina dos personagens e a maneira como enxergam os próprios sentimentos.

Série de 6 episódios é adaptação de livros

Um dos fatores que ajudam a explicar o interesse pela produção é sua origem literária. A história é baseada na coleção de livros da escritora C. S. Quill, acompanhando uma tendência que vem ganhando força nas plataformas de streaming, especialmente entre histórias voltadas ao público jovem.

O movimento também pode ser observado em produções como Bridgerton, da Netflix, e Rivalidade Ardente e Off Campus, que demonstram a força dos romances adaptados para a televisão.

Em 2026, o sucesso de histórias ambientadas em universidades e marcadas por relacionamentos intensos reforça o espaço conquistado pelo gênero.

Além da repercussão entre os assinantes, a coleção literária oferece possibilidades para a continuidade da história. Como a obra original possui outros livros, a série teria material para desenvolver mais duas temporadas. Até o momento, porém, o Prime Video não confirmou uma renovação.

Vale a pena?

Sim! Para quem gosta de tramas envolventes de romance, histórias universitárias e personagens que precisam lidar com sentimentos inesperados, Campus Drivers é uma novidade que merece entrar na lista de próximas produções para assistir.

Com seis episódios de duração enxuta, entre 28 e 46 minutos, a série é uma boa alternativa para quem deseja aproveitar o tempo livre sem começar uma maratona interminável.

É possível acompanhar alguns capítulos por dia, mas a química entre os protagonistas e os conflitos da história prometem dificultar a decisão de parar no meio do caminho.