Filme brasileiro vencedor do Oscar ganha data de estreia na Netflix

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O público brasileiro poderá assistir novamente a um dos filmes nacionais de maior repercussão internacional dos últimos anos. Ainda Estou Aqui, vencedor do Oscar de Melhor Filme Internacional em 2025, já tem data para entrar no catálogo da Netflix.

A chegada do longa à plataforma faz parte de um acordo de licenciamento firmado entre a Netflix e a Globo, que prevê a disponibilização de 18 produções originais da empresa de comunicação no serviço de streaming. Entre os títulos contemplados também está Vitória, estrelado por Fernanda Montenegro.

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Dirigido por Walter Salles e protagonizado por Fernanda Torres e Selton Mello, o drama se tornou um marco para o cinema nacional ao conquistar a primeira estatueta brasileira na categoria de Melhor Filme Internacional.

A produção é uma adaptação do livro autobiográfico de Marcelo Rubens Paiva e retrata uma história de resistência durante a ditadura militar.



Qual é a história de Ainda Estou Aqui?

Ambientado no Rio de Janeiro, no início da década de 1970, Ainda Estou Aqui acompanha Eunice Paiva (Fernanda Torres), mãe de cinco filhos que vê sua vida mudar completamente após o desaparecimento do marido, Rubens Paiva (Selton Mello).

Ex-deputado federal, Rubens é levado por policiais à paisana durante a ditadura militar e nunca mais retorna para casa. Diante da ausência de informações sobre o paradeiro do marido, Eunice inicia uma busca pela verdade e precisa reconstruir a vida da família em meio à repressão política.

A trajetória da personagem também acompanha sua transformação em uma ativista dos direitos humanos. Ao abandonar a antiga rotina, ela passa a enfrentar as consequências da violência do regime militar e a lutar pelo reconhecimento da história do marido.

Baseado na obra homônima de Marcelo Rubens Paiva, o filme aborda temas como memória, resistência, perda e o impacto da ditadura na vida de milhares de famílias brasileiras.

Elenco reúne Fernanda Torres e Selton Mello

Além dos protagonistas, a produção conta com nomes conhecidos do cinema e da televisão brasileira. Fernanda Montenegro também integra o elenco, interpretando Eunice Paiva em outra fase da vida.

Entre os demais atores estão Antonio Saboia, Maeve Jinkings, Humberto Carrão, Marjorie Estiano, Camila Márdila e Charles Fricks.

A direção é de Walter Salles, cineasta responsável por produções como Central do Brasil. O roteiro adapta o relato autobiográfico de Marcelo Rubens Paiva para contar a história de sua família e, especialmente, a trajetória de sua mãe.

Quando Ainda Estou Aqui estreia na Netflix?

O longa brasileiro estará disponível no catálogo da Netflix a partir de 1º de dezembro. A estreia faz parte do acordo de licenciamento entre a plataforma e a Globo, que inclui outras 17 produções originais da empresa.

Com o reconhecimento internacional conquistado em 2025, Ainda Estou Aqui chega ao streaming para ampliar o acesso do público a uma das produções mais importantes da história recente do cinema brasileiro.

Veja o trailer!