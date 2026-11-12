Remake brasileiro de filme cristão aposta em fé e redenção nos cinemas

O filme A Virada: Ignição da Alma chega aos cinemas brasileiros nesta quinta-feira, 12 de novembro, com uma história sobre fé, redenção e transformação pessoal. Remake do longa norte-americano Flywheel (2003), a produção adapta a narrativa dos irmãos Kendrick à realidade brasileira e aposta em conflitos familiares e dilemas éticos para apresentar uma jornada de mudança.

Dirigido por Alessandro Barros, o longa foi filmado no Rio de Janeiro, em português, com elenco e equipe majoritariamente brasileiros. A produção é estrelada por Mario Bregieira, no papel de Noah Silva, um vendedor de carros ambicioso que recorre a práticas questionáveis para alcançar seus objetivos.

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Ao longo da trama, as escolhas do protagonista passam a afetar sua integridade, seus relacionamentos e a convivência com a família. A partir desse cenário, o personagem inicia um processo de transformação marcado pela fé e pela tentativa de reconstruir os vínculos com as pessoas ao seu redor.

Em entrevistas exclusivas ao Cineinsite A TARDE, os irmãos Alex e Stephen Kendrick, criadores da história original, além de Mario Bregieira, Pérola Faria e Ygor Siqueira, falaram sobre a adaptação, o mercado de cinema cristão no Brasil e as expectativas para a chegada do filme às salas brasileiras.

Remake adapta história dos irmãos Kendrick à realidade brasileira

Lançado originalmente em 2003, Flywheel foi o primeiro filme dos irmãos Kendrick, conhecidos por produções como Quarto de Guerra, Mais que Vencedores e A Forja. A nova versão mantém como eixo central a trajetória de um homem que precisa rever suas atitudes, mas atualiza elementos da narrativa para aproximá-la do público brasileiro.

Segundo Stephen Kendrick, a produção original foi realizada com recursos limitados e pensada inicialmente para uma audiência local. “Produzimos o filme pensando em um público de cerca de 20 mil pessoas nos Estados Unidos, mas ele vendeu mais de um milhão de DVDs e alcançou espectadores no mundo inteiro”, contou.

Para a nova versão, algumas mudanças foram necessárias, inclusive na linguagem e nas referências culturais. “Muita coisa mudou desde a primeira produção. Naquela época, a resolução da imagem era muito baixa, não tínhamos smartphones e as redes sociais ainda não existiam como hoje. Na adaptação para o português, também atualizamos algumas expressões para aproximá-las da linguagem e da cultura brasileiras”, explicou.

O ator Mario Bregieira, intérprete de Noah, também destacou as diferenças entre as duas produções e a importância de preservar a essência da narrativa. “O primeiro filme foi lançado há 23 anos, em 2003, e refazer essa história hoje significou considerar muitas mudanças de época e de cultura. É uma produção que foi realizada nos Estados Unidos e que agora estamos contando aqui no Brasil.”

Houve, sim, várias mudanças no roteiro, mas acredito que o mais importante foi preservar a mensagem principal, porque ela é atemporal e universal. Mario Bregieira - Ator

Fé, integridade e conflitos familiares conduzem a trama

A transformação do protagonista é um dos principais elementos da narrativa. Inicialmente desonesto nos negócios e distante dos valores que passa a defender, Noah enfrenta consequências que ultrapassam o ambiente profissional e atingem sua relação com a esposa e o filho.

Para Stephen Kendrick, o debate sobre integridade é um dos pontos que aproximam a história do contexto brasileiro. “Há uma expressão associada ao chamado jeitinho brasileiro que, às vezes, está relacionada a enganar as pessoas ou levar vantagem financeira. E este filme fala justamente sobre aprender a agir com integridade, tratando os outros com respeito e amizade”, afirmou.

O roteirista também relacionou os temas da produção a conflitos presentes no cotidiano do país. “Acredito que essa mensagem dialoga com algumas questões que o Brasil enfrenta atualmente. O filme chega em um momento oportuno, considerando situações políticas em que pessoas são enganadas e também conflitos dentro das próprias famílias brasileiras.”

Na história, a transformação de Noah também impacta Ana, personagem de Pérola Faria, que acompanha as mudanças do marido e deseja reconstruir a relação familiar.

“Acredito que essa mensagem é muito importante e está presente na vida de todas as pessoas que vão assistir ao filme. É uma história com a qual o público pode se identificar, porque envolve conflitos familiares. Todo mundo tem alguma questão para resolver dentro da própria família”, destacou a atriz.

Mario Bregieira, Pérola Faria, Gui Tavares - Foto: Divulgação

“O filme mostra o que acontece com um homem que vive sem a presença do Senhor e como ele se transforma quando passa a levar Deus para dentro de casa. Também apresenta uma mulher que ora pelo marido e pela família, que intercede e acompanha essa transformação acontecer", completa.



A personagem também se relaciona com o desejo do filho de encontrar no pai uma referência. “Há ainda um filho que gostaria de ter no pai uma inspiração, mas que, infelizmente, não consegue enxergar nele esse exemplo. Existe um vazio, uma vontade de ter uma figura paterna que realmente o inspire.”

“Aos poucos, essa relação começa a mudar, e a transformação alcança diferentes áreas da vida, desde o trabalho até o relacionamento do casal e a relação entre pai e filho”, afirma.

Transformação do protagonista

Para interpretar Noah, Mario Bregieira construiu uma trajetória gradual de mudança, acompanhando as contradições de um personagem que começa a história com comportamentos questionáveis e passa a rever suas atitudes.

O ator explicou que organizou a intensidade emocional do personagem ao longo das cenas para construir essa transição. “Eu enumerei as cenas realmente com intensidade. Então, ele começa no 80 e termina no 8 e tem essa transição no meio. Então, é gradativo, ninguém muda do dia para a noite e se transforma da água para o vinho, vamos dizer assim.”

Segundo Bregieira, a reação do público ao personagem também reflete a transformação proposta pelo roteiro. “Nossa, eu comecei te odiando, querendo te matar, e terminei adorando você. Como assim? Como que pode?”, relatou, ao comentar reações que ouviu sobre o arco de Noah.

Além do desenvolvimento dramático, o ator vê o cinema como uma forma de levar mensagens religiosas a pessoas que não necessariamente frequentam igrejas. “O cinema é uma ferramenta muito potente. Muitas pessoas talvez não frequentem uma igreja por preconceito, por questões culturais ou por diversos outros motivos, mas podem ir ao cinema e ser impactadas pela Palavra de Deus.”

“A arte, de maneira geral, tem essa força. A música, as novelas, as séries e o cinema são ferramentas muito potentes de evangelização, porque conseguimos transmitir a Palavra de Deus por meio de uma cena, de uma história”, disse.

O artista também relaciona a atuação à própria fé. “Enxergo a arte como um ministério, uma forma de levar a Palavra de Deus por meio dos talentos que Ele me deu, como o audiovisual e a atuação.”

“Quero usar esses talentos para disseminar essa mensagem e levar amor, esperança e fé às pessoas que assistirem ao filme”, finaliza.

Produção mira público cristão e não cristão

Apesar de partir de uma perspectiva religiosa, A Virada: Ignição da Alma também busca alcançar espectadores que não compartilham da fé cristã.

Alex Kendrick, que participa do filme como o gerente de banco Paul, afirmou que a identificação com os conflitos humanos é um dos caminhos para aproximar diferentes públicos da narrativa.

Mesmo que as pessoas não compartilhem da nossa fé, acreditamos que vão se identificar com a necessidade de agir com integridade e construir relacionamentos saudáveis. Alex Kendrick - Cineasta

“Para nós, esses valores estão ligados a um relacionamento com Deus, mas entendemos que o público também poderá reconhecer a si mesmo na tela”, disse.



O cineasta acrescentou que a proposta é provocar reflexões sobre situações cotidianas. “As pessoas vão identificar as dificuldades que a família enfrenta no início do filme, os desafios nos relacionamentos com os filhos e até as questões relacionadas à conduta nos negócios.”

“Mas esperamos que, ao final da sessão, elas se sintam inspiradas e saiam do cinema pensando: ‘Quero que o que aconteceu com esses personagens aconteça comigo’”.

Alex também ressaltou que a produção foi realizada no Brasil, com participação de profissionais locais. “Embora gostássemos de dizer que o filme é nosso, ele foi inteiramente realizado no Brasil, com uma equipe técnica e uma equipe de produção brasileiras.”

“Foi uma honra fazer parte desse projeto, ainda que de forma pequena, e esperamos que vocês gostem do filme tanto quanto nós”, finaliza o cineasta.

Cinema cristão brasileiro vive nova fase

Para Ygor Siqueira, o lançamento também representa um momento importante para o mercado de produções religiosas no país. O executivo aponta diferentes fases no desenvolvimento desse segmento, desde períodos de menor interesse do público até a expansão das estreias e o fortalecimento das produções nacionais.

Segundo ele, mais de 40 filmes cristãos foram lançados na última década, somando, de acordo com os números acompanhados pelo setor, mais de 45 milhões de espectadores. Siqueira avalia que o momento atual abre espaço para uma nova etapa, marcada pelo crescimento das produções realizadas no Brasil.

A expectativa é que filmes nacionais do gênero também encontrem público fora do país, ampliando a circulação dessas histórias e a presença brasileira no mercado internacional.

A chegada de A Virada: Ignição da Alma aos cinemas integra esse movimento e reforça a aposta em histórias que aproximam fé, relações familiares e dilemas cotidianos.

“Esperamos que a história possa levar cura, entusiasmo e alegria a quem assistir. Independentemente de serem pessoas de fé ou de não compartilharem de uma crença religiosa, acredito que elas vão gostar do filme”, finaliza Stephen Kendrick.

Veja o trailer!