11 cenas pós-créditos da Marvel que antecipam o novo Vingadores

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O multiverso da Marvel está cada vez mais próximo de um colapso, e algumas das principais pistas sobre o que vem pela frente estão escondidas nas cenas pós-créditos dos filmes e séries do Universo Cinematográfico Marvel (MCU).

De encontros com personagens dos X-Men ao retorno da Feiticeira Escarlate, diferentes produções vêm preparando o terreno para os acontecimentos de Vingadores: Doutor Destino e sua continuação, Vingadores: Guerras Secretas.

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Com estreia marcada para 17 de dezembro de 2026 nos cinemas brasileiros, Vingadores: Doutor Destino será o quinto filme da franquia dos Vingadores e o primeiro grande encontro da equipe nesta fase da Saga do Multiverso.

Dirigido pelos irmãos Anthony e Joe Russo, o longa reunirá personagens de diferentes universos, incluindo integrantes do Quarteto Fantástico, dos X-Men e antigos heróis do MCU.

Um dos principais destaques é o retorno de Robert Downey Jr., conhecido por interpretar Tony Stark, agora no papel do vilão Victor Von Doom, o Doutor Destino. Na trama, os heróis estarão diante de uma ameaça existencial que envolve o colapso de diferentes realidades e poderá mudar completamente o futuro do universo Marvel.

Antes da estreia, algumas cenas pós-créditos já apresentaram elementos que podem ser fundamentais para entender o confronto. Relembre as principais pistas deixadas pelas produções.

Cenas pós-créditos da Marvel para entender Vingadores: Doutor Destino

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (2022)

A primeira pista importante aparece em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Na cena pós-créditos, Cléa surge para convocar Stephen Strange para uma missão no multiverso, após revelar que o feiticeiro provocou uma incursão entre realidades.

O acontecimento é especialmente relevante porque as incursões representam uma das principais ameaças da Saga do Multiverso. Esses eventos acontecem quando universos diferentes colidem, colocando em risco a existência de ambas as realidades.

As Marvels (2023)

A conexão entre o MCU e os X-Men ganha força em As Marvels. Depois de salvar o universo de uma ruptura entre realidades, Monica Rambeau desperta em outro universo e encontra uma variante de sua mãe, além do Fera, personagem associado aos mutantes.

A aparição abre caminho para a integração de personagens de diferentes franquias no mesmo universo cinematográfico, algo que deve ganhar ainda mais importância no próximo filme dos Vingadores.

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre (2022)

Em Pantera Negra: Wakanda Para Sempre, a cena pós-créditos apresenta Toussaint, filho de T'Challa e Nakia. O menino também carrega o nome wakandano do pai, T'Challa, e representa a continuidade do legado do antigo Pantera Negra.

O personagem será o novo Pantera Negra no pós-reset de Guerras Secretas, tornando sua apresentação uma pista importante sobre o futuro de Wakanda depois dos acontecimentos da Saga do Multiverso.

Capitão América: Admirável Mundo Novo (2025)

A cena pós-créditos de Capitão América: Admirável Mundo Novo coloca Sam Wilson diante de uma ameaça que ultrapassa os limites da Terra-616.

Durante uma visita a Samuel Sterns na prisão, o novo Capitão América recebe um aviso sobre a existência de outros mundos e os perigos que podem surgir deles. A conversa reforça que as ameaças envolvendo o multiverso já estão no radar de diferentes personagens do MCU.

Thunderbolts* (2025)

A chegada do Quarteto Fantástico ao universo principal da Marvel também ganha uma pista em Thunderbolts. Na cena pós-créditos, os Novos Vingadores detectam uma nave misteriosa entrando na atmosfera da Terra-616.

O veículo traz o símbolo do Quarteto Fantástico, antecipando a conexão entre a equipe e os heróis que já fazem parte do MCU. A aparição prepara o encontro entre personagens de diferentes realidades que deve movimentar Vingadores: Doutor Destino.

Quarteto Fantástico: Primeiros Passos (2025)

O próprio Doutor Destino ganha destaque na cena pós-créditos de Quarteto Fantástico: Primeiros Passos. Quatro anos depois dos acontecimentos do filme, o vilão aparece diante do pequeno Franklin Richards, filho de Reed Richards e Sue Storm.

A sequência coloca Victor Von Doom diretamente no caminho da família de heróis e apresenta uma possível conexão entre o personagem e Franklin, cuja importância pode ultrapassar os limites do universo do Quarteto Fantástico.

A cena também marca a participação de Robert Downey Jr., que filmou a sequência que apresenta sua nova versão no MCU.



Vingadores: Ultimato Encore (2026)

As cenas pós-créditos de Vingadores: Ultimato Encore ampliam ainda mais as conexões entre os personagens que estarão envolvidos no próximo confronto.

Em uma das sequências, Loki aparece na casa de Steve Rogers e Peggy Carter, interrompendo o reencontro do casal para buscar a ajuda do antigo Capitão América.

A participação do personagem pode ser especialmente importante diante dos acontecimentos envolvendo as diferentes linhas temporais e realidades do MCU.

Vingadores: Ultimato Encore (2026)

Outra sequência apresenta Doutor Destino em busca de Bruce Banner. O vilão encontra o cientista em seu esconderijo e anuncia que veio buscá-lo, provocando sua transformação no Hulk.

O encontro sugere que Victor Von Doom está reunindo personagens poderosos para seus próprios planos. A presença de Banner também reforça a possibilidade de que antigos integrantes dos Vingadores tenham participação importante no conflito.

Vingadores: Ultimato Encore (2026)

A ameaça do colapso multiversal também aparece em uma sequência ambientada na AVT (Autoridade de Variância Temporal).

Mobius, O.B. e Casey observam diversas incursões acontecendo simultaneamente. A cena indica que o problema não está restrito a um único universo e que diferentes realidades podem estar caminhando para um desastre em escala muito maior.

Vingadores: Ultimato Encore (2026)

Em outra cena, Doutor Destino aparece forjando sua própria máscara de metal, em uma sequência que remete diretamente à origem de Tony Stark no MCU.

A referência estabelece um paralelo visual entre o antigo herói interpretado por Robert Downey Jr. e o novo personagem do ator. Agora como antagonista, ele assume uma das identidades mais importantes da Marvel nos quadrinhos.

Visionquest (2026)

O possível retorno de Wanda Maximoff também ganha destaque em Visionquest. Na cena pós-créditos, Doutor Destino encontra a personagem entre os escombros do Monte Wundagore e desperta a Feiticeira Escarlate, preparando seu retorno ao MCU.

A sequência pode ser uma das mais importantes para entender os planos do vilão. Wanda possui poderes capazes de interferir diretamente na realidade, o que a torna uma figura potencialmente decisiva diante das incursões e do colapso do multiverso.

O que esperar de Vingadores: Doutor Destino?

Com personagens de diferentes equipes e universos, Vingadores: Doutor Destino promete reunir mais de 40 atores em um dos maiores elencos da história do MCU.

Entre os nomes confirmados estão Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Chris Evans, Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Anthony Mackie, Florence Pugh, Tom Hiddleston e Patrick Stewart.

A produção também contará com Ian McKellen, James Marsden, Alan Cumming, Rebecca Romijn e Channing Tatum, reforçando a presença dos X-Men no confronto.

A história será construída em torno das incursões, fenômenos em que duas realidades paralelas colidem e passam a ocupar o mesmo espaço-tempo. Nesse cenário, Victor Von Doom surge como a principal ameaça e coloca diferentes grupos de heróis em uma rota de colisão.

O longa será lançado em 17 de dezembro de 2026 nos cinemas brasileiros e terá continuação em Vingadores: Guerras Secretas, também dirigida pelos irmãos Russo.

Embora os detalhes da sequência ainda sejam limitados, a expectativa é que os acontecimentos dos dois filmes sejam fundamentais para definir o futuro do Universo Cinematográfico Marvel.