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LUTO

Regina Torné, atriz de 'Chaves' e 'Rebelde', morre aos 82 anos

Artista também participou da novela mexicana Rebeldes

Franciely Gomes
Por
| Atualizada em
Artista interpretou uma mulher apaixonada pelo Seu Madruga
Artista interpretou uma mulher apaixonada pelo Seu Madruga - Foto: Reprodução

Regina Torné faleceu aos 82 anos. Conhecida por interpretar a personagem Glória no seriado “Chaves”, a atriz deixou um legado de mais de cinco décadas na teledramaturgia mexicana.

A informação foi confirmada pela Associação Nacional de Atores do México, através de um post nas redes sociais nesta quarta-feira, 11. “Primeira atriz de cinema, teatro e televisão, cuja trajetória de mais de cinco décadas deixou uma marca indelével na arte mexicana”, escreveram.

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“Seu talento, força interpretativa e entrega ao palco transformaram-na numa das grandes figuras da sua geração. Juntamo-nos à dor que apreende sua família, amigos e colegas. Expressamos as nossas mais sinceras condolências. Descanse em paz”, completou o texto.

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Um post compartilhado por Asociación Nacional de Actores (@andactores)

A causa da morte da artista ainda não foi revelada. Nos últimos anos, ela fundou uma escola de teatro para crianças em Puebla, no México, onde vivia.

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Trajetória de Regina

Apesar de sua passagem marcante por Chaves, onde interpretava uma mulher apaixonada por Seu Madruga, Regina também atuou em "Chispita" (1982) e "Rebelde" (2005), fenômeno mundial

Ela recebeu o Prêmio Ariel de Melhor Atriz por sua atuação como Mamãe Elena em "Como água para Chocolate". Além de participar de La Loba, Clarisa, Retrato de Família e Sempre sua Acapulco.

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