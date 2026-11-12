Regina Torné, atriz de 'Chaves' e 'Rebelde', morre aos 82 anos

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Regina Torné faleceu aos 82 anos. Conhecida por interpretar a personagem Glória no seriado “Chaves”, a atriz deixou um legado de mais de cinco décadas na teledramaturgia mexicana.

A informação foi confirmada pela Associação Nacional de Atores do México, através de um post nas redes sociais nesta quarta-feira, 11. “Primeira atriz de cinema, teatro e televisão, cuja trajetória de mais de cinco décadas deixou uma marca indelével na arte mexicana”, escreveram.

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“Seu talento, força interpretativa e entrega ao palco transformaram-na numa das grandes figuras da sua geração. Juntamo-nos à dor que apreende sua família, amigos e colegas. Expressamos as nossas mais sinceras condolências. Descanse em paz”, completou o texto.

A causa da morte da artista ainda não foi revelada. Nos últimos anos, ela fundou uma escola de teatro para crianças em Puebla, no México, onde vivia.

Trajetória de Regina

Apesar de sua passagem marcante por Chaves, onde interpretava uma mulher apaixonada por Seu Madruga, Regina também atuou em "Chispita" (1982) e "Rebelde" (2005), fenômeno mundial

Ela recebeu o Prêmio Ariel de Melhor Atriz por sua atuação como Mamãe Elena em "Como água para Chocolate". Além de participar de La Loba, Clarisa, Retrato de Família e Sempre sua Acapulco.