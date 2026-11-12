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Filme policial faz sucesso na Netflix com 17 milhões de views em 2026

Filme de suspense policial já aparece entre os filmes mais assistidos no TOP 10

Beatriz Santos
Por
Filme policial acumulou impressionantes 17,2 milhões de visualizações em uma semana
Filme policial acumulou impressionantes 17,2 milhões de visualizações em uma semana - Foto: Divulgação

Mesmo com a correria da rotina, sempre existe espaço para uma história capaz de prender a atenção do começo ao fim. Para quem quer aproveitar a quinta-feira, 12, fugir do tédio e encontrar uma boa opção para assistir sem precisar reservar muitas horas do dia, a Netflix tem um lançamento que já está dando o que falar.

Com apenas 1h46 de duração, Colisão Implacável acaba de chegar ao catálogo e se transformou em um sucesso internacional, acumulando impressionantes 17,2 milhões de visualizações em uma semana e conquistando a liderança mundial entre os filmes de língua não inglesa.

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O desempenho também se reflete no Brasil. A produção espanhola já ocupa a quarta posição no TOP 10 de filmes mais assistidos da Netflix no país, consolidando sua chegada ao streaming.

Com uma história de assalto a banco, criminosos com interesses próprios e acontecimentos que fogem completamente do planejamento, o longa aposta em ação e suspense para manter o público envolvido.

Filme conquista milhões de visualizações na Netflix

Os números divulgados oficialmente pela plataforma na terça-feira, 10, consideram o período entre 2 e 8 de novembro. Durante esses sete dias, Colisão Implacável registrou 17,2 milhões de visualizações e 30,3 milhões de horas assistidas, garantindo o primeiro lugar entre os filmes de língua não inglesa.

O resultado representa uma vantagem expressiva sobre outras produções do catálogo. O filme superou até mesmo O Maravilhoso Natal de Winstead, que liderou o ranking de longas em inglês com 8,6 milhões de visualizações e 14,5 milhões de horas assistidas.

Outro destaque foi o cinema brasileiro. A comédia Minha Melhor Amiga, estrelada por Mônica Martelli e Ingrid Guimarães, conquistou a segunda colocação mundial entre os filmes de língua não inglesa, com 11,4 milhões de visualizações e 22,4 milhões de horas consumidas.

O desempenho das produções internacionais também chama atenção quando comparado a outros sucessos de Hollywood. O Assalto (2001) registrou 6,3 milhões de visualizações, enquanto Premonição 6: Laços de Sangue (2025) alcançou 5,8 milhões. Já O Dia Depois de Amanhã (2004) somou 4,4 milhões, e Sing 2 (2021), 4,3 milhões.

Sobre o que é Colisão Implacável?

Dirigido por Daniel Sánchez Arévalo, o suspense espanhol acompanha cinco pessoas envolvidas em um assalto a banco durante um período de dificuldades econômicas na Espanha, quando milhares de famílias enfrentavam a perda de suas casas por não conseguirem pagar empréstimos bancários.

Nesse cenário, um grupo de criminosos decide executar uma operação cuidadosamente planejada. O objetivo é invadir uma instituição financeira e conseguir escapar levando o conteúdo de um cofre que supostamente guarda diamantes.

Entretanto, o plano começa a desmoronar quando os assaltantes descobrem que não conseguem retirar o que procuravam. Para complicar ainda mais a situação, um acidente de carro coloca os envolvidos em uma circunstância inesperada.

A partir daí, a operação se transforma em uma disputa marcada pela desconfiança, por interesses escondidos e por decisões arriscadas. Enquanto tentam encontrar uma saída, os criminosos percebem que nem todos estão dispostos a seguir o plano original.

Produção mistura assalto, crise econômica e reviravoltas

Além da ação, o filme utiliza a crise financeira espanhola como pano de fundo para apresentar personagens que enxergam no crime uma possibilidade de mudar de vida.

Uma das situações que ajudam a movimentar a narrativa envolve um idoso que tenta receber o prêmio de um bilhete falso de loteria no valor de 5 milhões de euros. A situação funciona como uma distração para a entrada dos assaltantes no banco e reforça o papel do acaso nos acontecimentos.

A história também trabalha com a ideia de que o maior perigo pode não estar necessariamente do lado de fora da instituição financeira. Conforme os acontecimentos avançam, as verdadeiras intenções dos envolvidos começam a aparecer, transformando o roubo em um jogo de mentiras e sobrevivência.

Com 1h46 de duração, o longa já está em sua segunda semana no TOP 10 mundial da Netflix, mantendo a liderança entre os filmes de língua não inglesa.

Vale a pena?

Sim! Para quem gosta de tramas policiais, ação e suspense, Colisão Implacável é uma opção interessante para incluir na programação da semana. O longa aposta em um assalto que foge do controle, personagens com motivações diferentes e reviravoltas que modificam o rumo da história.

Embora não apresente grandes novidades visuais e tenha personagens que poderiam ser mais desenvolvidos, a produção encontra sua força no mistério e nas situações inesperadas.

É uma alternativa para quem procura um filme envolvente, com duração enxuta e uma trama criminal para acompanhar sem comprometer o restante do dia.

Veja o trailer!

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