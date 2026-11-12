Filme policial faz sucesso na Netflix com 17 milhões de views em 2026

Mesmo com a correria da rotina, sempre existe espaço para uma história capaz de prender a atenção do começo ao fim. Para quem quer aproveitar a quinta-feira, 12, fugir do tédio e encontrar uma boa opção para assistir sem precisar reservar muitas horas do dia, a Netflix tem um lançamento que já está dando o que falar.

Com apenas 1h46 de duração, Colisão Implacável acaba de chegar ao catálogo e se transformou em um sucesso internacional, acumulando impressionantes 17,2 milhões de visualizações em uma semana e conquistando a liderança mundial entre os filmes de língua não inglesa.

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O desempenho também se reflete no Brasil. A produção espanhola já ocupa a quarta posição no TOP 10 de filmes mais assistidos da Netflix no país, consolidando sua chegada ao streaming.

Com uma história de assalto a banco, criminosos com interesses próprios e acontecimentos que fogem completamente do planejamento, o longa aposta em ação e suspense para manter o público envolvido.

Filme conquista milhões de visualizações na Netflix

Os números divulgados oficialmente pela plataforma na terça-feira, 10, consideram o período entre 2 e 8 de novembro. Durante esses sete dias, Colisão Implacável registrou 17,2 milhões de visualizações e 30,3 milhões de horas assistidas, garantindo o primeiro lugar entre os filmes de língua não inglesa.

O resultado representa uma vantagem expressiva sobre outras produções do catálogo. O filme superou até mesmo O Maravilhoso Natal de Winstead, que liderou o ranking de longas em inglês com 8,6 milhões de visualizações e 14,5 milhões de horas assistidas.

Outro destaque foi o cinema brasileiro. A comédia Minha Melhor Amiga, estrelada por Mônica Martelli e Ingrid Guimarães, conquistou a segunda colocação mundial entre os filmes de língua não inglesa, com 11,4 milhões de visualizações e 22,4 milhões de horas consumidas.

O desempenho das produções internacionais também chama atenção quando comparado a outros sucessos de Hollywood. O Assalto (2001) registrou 6,3 milhões de visualizações, enquanto Premonição 6: Laços de Sangue (2025) alcançou 5,8 milhões. Já O Dia Depois de Amanhã (2004) somou 4,4 milhões, e Sing 2 (2021), 4,3 milhões.

Sobre o que é Colisão Implacável?

Dirigido por Daniel Sánchez Arévalo, o suspense espanhol acompanha cinco pessoas envolvidas em um assalto a banco durante um período de dificuldades econômicas na Espanha, quando milhares de famílias enfrentavam a perda de suas casas por não conseguirem pagar empréstimos bancários.

Nesse cenário, um grupo de criminosos decide executar uma operação cuidadosamente planejada. O objetivo é invadir uma instituição financeira e conseguir escapar levando o conteúdo de um cofre que supostamente guarda diamantes.

Entretanto, o plano começa a desmoronar quando os assaltantes descobrem que não conseguem retirar o que procuravam. Para complicar ainda mais a situação, um acidente de carro coloca os envolvidos em uma circunstância inesperada.

A partir daí, a operação se transforma em uma disputa marcada pela desconfiança, por interesses escondidos e por decisões arriscadas. Enquanto tentam encontrar uma saída, os criminosos percebem que nem todos estão dispostos a seguir o plano original.

Produção mistura assalto, crise econômica e reviravoltas

Além da ação, o filme utiliza a crise financeira espanhola como pano de fundo para apresentar personagens que enxergam no crime uma possibilidade de mudar de vida.

Uma das situações que ajudam a movimentar a narrativa envolve um idoso que tenta receber o prêmio de um bilhete falso de loteria no valor de 5 milhões de euros. A situação funciona como uma distração para a entrada dos assaltantes no banco e reforça o papel do acaso nos acontecimentos.

A história também trabalha com a ideia de que o maior perigo pode não estar necessariamente do lado de fora da instituição financeira. Conforme os acontecimentos avançam, as verdadeiras intenções dos envolvidos começam a aparecer, transformando o roubo em um jogo de mentiras e sobrevivência.

Com 1h46 de duração, o longa já está em sua segunda semana no TOP 10 mundial da Netflix, mantendo a liderança entre os filmes de língua não inglesa.

Vale a pena?

Sim! Para quem gosta de tramas policiais, ação e suspense, Colisão Implacável é uma opção interessante para incluir na programação da semana. O longa aposta em um assalto que foge do controle, personagens com motivações diferentes e reviravoltas que modificam o rumo da história.

Embora não apresente grandes novidades visuais e tenha personagens que poderiam ser mais desenvolvidos, a produção encontra sua força no mistério e nas situações inesperadas.

É uma alternativa para quem procura um filme envolvente, com duração enxuta e uma trama criminal para acompanhar sem comprometer o restante do dia.

Veja o trailer!