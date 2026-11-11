Filme de romance com 83% de aprovação alcança TOP 10 do Prime Video

Nem todo filme precisa de uma longa duração para deixar uma marca. Para quem procura uma história capaz de despertar diferentes emoções sem comprometer muitas horas do dia, o Prime Video acaba de ganhar uma opção que merece atenção.

Um romance estrelado por dois grandes nomes de Hollywood entrou no TOP 10 da plataforma e vem conquistando espectadores com uma trama sobre amor, família e os desafios inesperados da vida. Com apenas 1h43min, a produção é uma alternativa para quem quer fugir do tédio e aproveitar o tempo livre com um filme envolvente.

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Lançado originalmente em 2024, Todo Tempo Que Temos voltou aos holofotes após chegar ao catálogo do streaming e atualmente ocupa a segunda posição entre os filmes mais assistidos do Prime Video.

O sucesso também acompanha a recepção positiva do longa, que registra 79% de aprovação da crítica e 83% do público no Rotten Tomatoes.



Romance conquista espaço no TOP 10 do Prime Video

A chegada ao catálogo do Prime Video impulsionou a popularidade do longa, que rapidamente passou a figurar entre os títulos mais assistidos da plataforma.

O desempenho chama atenção principalmente pela combinação de um elenco conhecido e uma história emocional que foge da estrutura tradicional dos romances.

Em vez de acompanhar os acontecimentos de maneira linear, o filme apresenta diferentes momentos da vida de um casal, alternando lembranças, descobertas e desafios.

Andrew Garfield e Florence Pugh vivem casal marcado por reviravoltas

Dirigido por John Crowley, conhecido por Brooklyn, o filme acompanha Almut (Florence Pugh), uma chef de cozinha determinada e cheia de personalidade, e Tobias (Andrew Garfield), um homem recém-divorciado que tenta reorganizar a própria vida.

Os caminhos dos dois se cruzam de maneira inesperada, dando início a um relacionamento que transforma suas perspectivas sobre amor e família. Apesar das diferenças, eles constroem uma vida juntos, têm uma filha e passam a compartilhar planos para o futuro.

A felicidade do casal, entretanto, é colocada à prova quando Almut enfrenta o retorno de um câncer. Diante do diagnóstico, os dois precisam lidar com decisões difíceis e compreender o significado de aproveitar o tempo que ainda têm juntos.

História emocionante é contada fora de ordem cronológica

Um dos diferenciais da produção está na maneira como os acontecimentos são apresentados. Em vez de seguir uma sequência temporal tradicional, o roteiro alterna diferentes fases do relacionamento de Almut e Tobias.

A montagem permite que o público acompanhe momentos felizes, conflitos e descobertas sem necessariamente saber em que ponto da história cada cena acontece. As mudanças de visual da protagonista e outros detalhes ajudam a identificar a passagem do tempo.

A escolha narrativa também dialoga com a proposta do título: mostrar os momentos que formam uma vida a dois e como determinadas lembranças permanecem importantes mesmo quando o tempo passa.

A química entre Florence Pugh e Andrew Garfield é outro destaque. Enquanto ele constrói um personagem sensível e dedicado à família, ela interpreta uma mulher independente, que precisa equilibrar a carreira, a maternidade e as próprias escolhas diante da doença.

Vale a pena?

Sim! Para quem gosta de filmes de romance e tramas de drama emocionante, Todo Tempo Que Temos é uma opção que merece entrar na lista.

Com atuações marcantes de Florence Pugh e Andrew Garfield, o longa combina momentos de humor, afeto e tristeza em uma história sobre relacionamentos, família e a importância de valorizar cada instante.

Além da boa recepção no Rotten Tomatoes e da presença no TOP 10 do Prime Video, a duração de apenas 1h43min torna o filme ideal para quem procura uma maratona rápida, mas não abre mão de uma narrativa capaz de emocionar.

Veja o trailer!