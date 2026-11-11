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DE VOLTA

Cena pós-créditos de Visionquest confirma volta de Wanda

Feiticeira Escarlate retorna ao Universo Cinematográfico da Marvel

Franciely Gomes
Por
Personagem apareceu viva em cenas finais
Personagem apareceu viva em cenas finais - Foto: Reprodução

Wanda Maximoff está de volta ao Universo Cinematográfico da Marvel. A Feiticeira Escarlate apareceu na cena pós-crédito do oitavo e último episódio da série VisionQuest, confirmando uma teoria muito debatida pelos fãs nas redes sociais.

No registro, a personagem surge entre os escombros de Wundagore, até que o Doutor Destino a desperta e diz: “Feiticeira Escarlate, desperte. Seus poderes serão meus”. Com isso, ela acorda e confirma seu retorno ao MCU.

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Ao longo da série, Wanda havia sido mencionada, mas não tinha feito nenhuma aparição até a cena final. Após a exibição do capítulo final, a Marvel revelou o destino de Wanda, que estará no filme ‘Vingadores: Doutor Destino’, previsto para estrear no dia 16 de dezembro nos cinemas.

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A personagem também poderá aparecer em Vingadores: Guerras Secretas, que ainda não tem data de lançamento, mas já tem parte do elenco confirmado, incluindo o ator Robert John Downey Jr, antigo Homem-Ferro que agora dará vida ao vilão Doutor Destino.

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