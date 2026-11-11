Filme brasileiro entra no TOP 3 mundial da Netflix em apenas 7 dias

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O cinema brasileiro acaba de conquistar mais um resultado expressivo na Netflix. Apenas sete dias após chegar ao catálogo, em 2 de novembro, uma comédia nacional estrelada por Ingrid Guimarães e Mônica Martelli alcançou o terceiro lugar entre os filmes mais assistidos da plataforma no mundo.

O desempenho também chama atenção no Brasil, onde a produção ocupa a liderança do TOP 10 e dá continuidade a uma trajetória de sucesso iniciada nas salas de cinema.

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Trata-se de Minha Melhor Amiga, longa dirigido por Susana Garcia que já havia se destacado nas bilheterias brasileiras em 2026. Com uma arrecadação superior a R$ 100 milhões nos cinemas, o filme agora amplia seu alcance internacional e se consolida como um dos grandes destaques nacionais no streaming.

Comédia brasileira chega ao TOP 3 mundial da Netflix

De acordo com o levantamento do FlixPatrol, Minha Melhor Amiga ocupa a terceira posição no ranking mundial de filmes da Netflix. Na lista, a produção aparece atrás apenas de O Maravilhoso Natal de Winstead e Colisão Implacável.

O ranking também reúne títulos internacionais conhecidos, como O Assalto (2001), Sing 2 (2021), Premonição 6: Laços de Sangue (2025) e Pânico 7.

No Brasil, o resultado é ainda mais expressivo: a comédia lidera o TOP 10 de filmes mais populares da plataforma, mantendo a primeira colocação após uma semana de disponibilidade.

Filme arrecadou mais de R$ 109 milhões nos cinemas

Antes de conquistar espaço no catálogo da Netflix, a produção já havia se transformado em um fenômeno comercial nas salas brasileiras.

Segundo levantamento da Rentrak, considerando o período de janeiro a outubro, Minha Melhor Amiga arrecadou R$ 109,2 milhões nos cinemas nacionais, tornando-se o filme brasileiro de maior bilheteria de 2026.

A diferença para os demais títulos nacionais foi significativa. O segundo colocado, Velhos Bandidos, registrou R$ 9 milhões, enquanto Se Eu Fosse Você 3 ficou na terceira posição, com R$ 6,8 milhões.

O ranking ainda inclui O Diário de Pilar na Amazônia, com R$ 3 milhões, e Galinha Pintadinha: O Filme, que somou R$ 2,9 milhões. Agora, o desempenho no streaming reforça a força comercial da produção, que conseguiu atrair espectadores tanto nas salas de cinema quanto na plataforma.

História acompanha duas amigas em viagem pela Europa

Na trama, Clara (Ingrid Guimarães) e Júlia (Mônica Martelli) são amigas de longa data que precisam lidar com uma nova fase da vida: o crescimento das filhas adolescentes.

Quando as jovens embarcam para um intercâmbio internacional, as duas mães decidem viajar até a Europa para encontrá-las. O que começa como uma tentativa de acompanhar as filhas acaba se transformando em uma aventura repleta de confusões, descobertas e situações inesperadas.

Durante a viagem, as protagonistas também enfrentam questões relacionadas à maturidade, aos relacionamentos e aos desafios de recomeçar depois dos 50 anos, enquanto redescobrem a importância da amizade.

Ingrid Guimarães e Mônica Martelli levaram amizade real para as telas

Um dos elementos que aproxima a história do público é a relação entre as protagonistas fora da ficção. Ingrid Guimarães e Mônica Martelli também são melhores amigas na vida real e compartilham experiências relacionadas à maternidade de adolescentes.

As vivências pessoais das atrizes serviram de inspiração para a construção da narrativa. As duas participaram do desenvolvimento do roteiro, ao lado de Andrea Batitucci, Luisa Capri, Patrícia Leme e Tati Bernardi.

A direção é de Susana Garcia, que conduz a comédia com foco na amizade, nas mudanças da vida adulta e nas descobertas que podem surgir em diferentes fases da vida.

Com duração de 2h05min, Minha Melhor Amiga está disponível na Netflix. O sucesso no TOP 3 mundial marca mais um capítulo da trajetória do longa, que já ultrapassou a marca de R$ 109 milhões nas bilheterias brasileiras.

Veja o trailer!