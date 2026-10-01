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MCU

Visão e Ultron retornam em série da Marvel; veja detalhes do trailer

Com estreia marcada para outubro no Disney+, série retoma a história do Visão Branco

Beatriz Santos
Por
Paul Bettany como Visão
Paul Bettany como Visão - Foto: Reprodução | Redes sociais

A Marvel Studios divulgou um novo trailer de VisionQuest, série que marca o retorno de Visão, interpretado por Paul Bettany, e Ultron, vivido por James Spader.

Com estreia prevista para 14 de outubro de 2026 no Disney+, a produção promete explorar o passado do androide, sua busca por identidade e os vínculos que ainda o conectam à família formada em Westview.

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Criada por Terry Matalas, a série terá oito episódios e encerra a trilogia iniciada por WandaVision e continuada por Agatha Desde Sempre.

Cinco anos após desaparecer no final da primeira produção, o Visão Branco volta ao centro da narrativa em uma trama que combina perseguições, inteligência artificial e personagens que marcaram diferentes momentos do Universo Cinematográfico da Marvel (MCU).

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Entre as novidades estão o retorno de Ultron, a participação de Thomas Shepherd, ligado à história dos filhos de Wanda Maximoff, e a presença de outras inteligências artificiais associadas às Indústrias Stark.

Quando estreia VisionQuest no Disney+?

VisionQuest chega ao catálogo do Disney+ em 14 de outubro de 2026, com oito episódios. A produção dá continuidade aos acontecimentos apresentados em WandaVision, lançada em 2021, e amplia a história iniciada com a família de Wanda em Westview.

A nova série também retoma questões que ficaram em aberto desde o desaparecimento do Visão Branco. Após recuperar parte das memórias do personagem original, ele deixou para trás o conflito com Wanda e seguiu em busca de respostas sobre a própria existência.

Visão Branco tenta descobrir quem realmente é

O Visão original morreu pelas mãos de Thanos em Vingadores: Guerra Infinita. Posteriormente, em WandaVision, a S.W.O.R.D. reconstruiu seu corpo e criou o Visão Branco, inicialmente programado para eliminar Wanda e a versão do androide criada dentro do Hex.

Depois de recuperar parte de suas lembranças, ele foi embora. Agora, a série acompanha o personagem enquanto tenta compreender sua identidade e encontrar um propósito para continuar vivendo.

O desafio, porém, não será apenas interno. Visão está escondido há algum tempo, mas uma recompensa por sua captura faz com que ele volte a ser alvo de pessoas interessadas em encontrá-lo. A tentativa de permanecer afastado do mundo acaba dando lugar a uma nova fuga.

Ultron retorna mais de uma década depois

Um dos principais destaques da produção é o retorno de James Spader como Ultron, antagonista apresentado em Vingadores: Era de Ultron. A presença do personagem não significa necessariamente que o robô tenha sido ressuscitado da mesma forma como existia anteriormente.

A série apresenta diferentes inteligências artificiais ligadas à programação de Visão, e Ultron está entre elas. A conexão tem relação com a própria origem do protagonista, cujo corpo foi desenvolvido a partir de tecnologias associadas ao vilão.

Além de Ultron, outras inteligências artificiais conhecidas do MCU fazem parte da história. J.A.R.V.I.S., F.R.I.D.A.Y. e E.D.I.T.H. estão incorporadas à programação de Visão e podem ajudá-lo a compreender melhor sua existência.

J.A.R.V.I.S. ganha um novo intérprete

A presença de J.A.R.V.I.S. também estabelece uma conexão com os primeiros filmes da Marvel Studios. A inteligência artificial tinha a voz de Paul Bettany antes de servir como uma das bases para a criação do Visão em Vingadores: Era de Ultron.

Em VisionQuest, o personagem será interpretado por James D'Arcy, conhecido por viver Edwin Jarvis em Agent Carter. Na série, ele interpretou o mordomo humano que inspirou Tony Stark a dar o mesmo nome à sua inteligência artificial.

Outro retorno ligado à oficina de Stark é o dos robôs DUM-E e U, que aparecem na nova produção interpretados por Henry Lewis e Jonathan Sayer. Os dispositivos eram utilizados por Tony desde o primeiro Homem de Ferro, lançado em 2008.

Tommy Maximoff pode ser a peça que faltava

A história também abre espaço para Thomas Shepherd, interpretado por Ruaridh Mollica. O jovem misterioso pode estar ligado ao passado de Visão e à história de Tommy Maximoff, filho de Wanda e Visão que surgiu originalmente em Westview.

A participação do personagem dá continuidade à trajetória dos filhos de Wanda após os acontecimentos de Agatha Desde Sempre, que acompanhou principalmente Agatha Harkness e Billy Maximoff.

Nos quadrinhos da Marvel, Thomas Shepherd assume a identidade de Célere e possui supervelocidade. Ele também descobre sua ligação com Billy Kaplan, o Wiccano, personagem associado à história dos filhos de Wanda.

Com Billy já apresentado no MCU, a chegada de Tommy amplia as conexões com os Jovens Vingadores, grupo de heróis que reúne personagens mais jovens ligados ao universo da Marvel.

Jocasta e Paladino ampliam os conflitos

Outra personagem importante que aparece na série é Jocasta, interpretada por T'Nia Miller. Nos quadrinhos, ela foi criada por Ultron para servir como sua companheira, utilizando padrões mentais de Janet Van Dyne durante o processo.

A personagem, no entanto, rompe com seu criador e passa a atuar como heroína. A versão de VisionQuest deve seguir um caminho próprio e representar mais um elemento de conflito na trajetória de Visão.

Já Todd Stashwick interpreta Paladino, mercenário que atua como caçador de recompensas na produção. Sua presença está ligada à perseguição ao protagonista, que precisa lidar com ameaças enquanto tenta compreender o próprio passado.

Personagem do primeiro Homem de Ferro também retorna

A série ainda reserva espaço para uma conexão inesperada com o início do MCU. Faran Tahir retorna como Raza, líder do grupo dos Dez Anéis que sequestrou Tony Stark no primeiro Homem de Ferro, lançado em 2008.

Naquele filme, o personagem foi traído por Obadiah Stane e parecia ter encerrado sua trajetória. Ainda não há uma explicação detalhada sobre como Raza reaparece em VisionQuest, deixando em aberto a possibilidade de uma conexão com lembranças, acontecimentos passados ou outros elementos da narrativa.

O retorno também estabelece uma ligação com os primeiros anos da franquia, quase duas décadas depois da estreia do filme que apresentou Tony Stark ao público.

VisionQuest encerra a trilogia iniciada por WandaVision

Considerada a conclusão da trilogia formada por WandaVision, Agatha Desde Sempre e VisionQuest, a série retoma os desdobramentos da história iniciada em Westview e amplia o foco para Visão e Tommy.

Enquanto a primeira produção explorou a vida construída por Wanda e Visão, e a segunda acompanhou a trajetória de Agatha e Billy, a nova história coloca em primeiro plano as consequências das transformações sofridas pelo androide.

Entre a perseguição ao protagonista, o retorno de Ultron e a chegada de personagens ligados aos Jovens Vingadores, a série também aborda questões sobre memória, identidade e pertencimento.

A relação de Visão com seu passado, a origem de Tommy e a presença de Ultron aproximam novamente personagens que seguiram caminhos diferentes após os acontecimentos de Westview. A produção promete explorar como essas conexões podem influenciar o futuro dos personagens dentro do MCU.

Veja o trailer!

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