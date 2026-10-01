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TRUE CRIME

Minissérie criminal da Netflix com 6 episódios para quinta (01/10)

Produção revisita uma investigação marcada por contradições e suspeitas que abalaram a Espanha

Beatriz Santos
Por
Essa minissérie é perfeita para maratonar numa quinta-feira
Essa minissérie é perfeita para maratonar numa quinta-feira - Foto: Divulgação

Começar outubro com uma boa série de suspense em grande estilo pode ser a escolha ideal para quem deseja aproveitar o tempo livre sem se comprometer com uma maratona interminável.

Para esta quinta-feira, 1º, a Netflix oferece uma opção para quem gosta de histórias criminais baseadas em acontecimentos reais: O Caso Asunta, minissérie espanhola que transforma uma investigação perturbadora em uma narrativa repleta de mistérios e reviravoltas.

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Lançada em 2024, a produção acabou sendo esquecida por parte do público após sua estreia, mas merece ser revisitada por quem procura um suspense que vai além da ficção.

A trama acompanha o desaparecimento e a morte de uma menina de 12 anos, cujo caso ganhou enorme repercussão na Espanha e colocou os próprios pais adotivos no centro das investigações.

Com apenas seis episódios, de aproximadamente 50 minutos cada, a minissérie é uma alternativa para quem quer mergulhar em uma história intensa e concluí-la em poucos dias. O formato enxuto e a inspiração em um caso real fizeram da produção uma joia escondida para os fãs de true crime.

Um desaparecimento que muda o rumo da investigação

Em O Caso Asunta, Rosario Porto (Candela Peña) e Alfonso Basterra (Tristán Ulloa) procuram a polícia para denunciar o desaparecimento da filha adotiva, Asunta Basterra, de 12 anos. O que começa como uma busca pela menina logo se transforma em uma investigação criminal que coloca o próprio casal sob suspeita.

A história se passa na Galícia, região da Espanha onde os acontecimentos reais ocorreram em 2013. Poucas horas depois da denúncia, o corpo da menina é encontrado em uma estrada florestal no município de Teo, próximo a Santiago de Compostela.

A partir daí, as autoridades passam a investigar as circunstâncias da morte e as possíveis contradições nos depoimentos dos pais. A repercussão do caso cresce à medida que novas informações vêm à tona, transformando a investigação em um dos episódios criminais mais acompanhados pela imprensa espanhola.

Ao reconstruir os acontecimentos, a série acompanha as diferentes etapas da investigação e mostra como o caso ganhou dimensão nacional. A produção também explora a pressão da cobertura midiática e as dúvidas que cercaram os envolvidos, elementos que ajudam a sustentar o suspense ao longo dos episódios.

Elenco reúne nomes conhecidos da televisão espanhola

A minissérie tem Candela Peña no papel de Rosario Porto e Tristán Ulloa como Alfonso Basterra. A jovem Iris Whu interpreta Asunta, enquanto Javier Gutiérrez vive o juiz Malvar. O elenco também conta com María León, no papel de Cristina Cruces, e Carlos Blanco, que interpreta o agente Ríos.

A produção foi criada por Ramón Campos, Jon de la Cuesta e Gema R. Neira. A direção é assinada por Carlos Sedes e Jacobo Martínez, responsáveis por conduzir a narrativa entre os acontecimentos investigados e os desdobramentos judiciais.

As filmagens começaram em 2023, na Galícia, cenário real do caso. A ambientação contribui para aproximar a ficção dos acontecimentos que mobilizaram a Espanha mais de uma década atrás.

Vale a pena?

Sim! Para quem gosta de tramas de suspense e crime, O Caso Asunta é uma opção para revisitar o catálogo da Netflix. A minissérie combina investigação policial, drama familiar e repercussão midiática em uma história que chama a atenção justamente por ter origem em acontecimentos reais.

Esquecida por parte do público desde seu lançamento, em 2024, a produção merece uma nova chance entre os fãs de true crime. Em vez de apostar apenas em reviravoltas fictícias, a narrativa explora um caso que levantou questionamentos e mobilizou a opinião pública espanhola.

Com seis episódios de cerca de 50 minutos cada, a série também funciona para quem busca uma maratona enxuta para começar o mês. Para uma quinta-feira dedicada ao suspense, é uma alternativa que combina mistério, investigação e drama em uma única produção.

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