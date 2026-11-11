Série da Netflix com 7 episódios para encaixar nesta quarta (11/11)

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Nem toda boa história policial precisa de perseguições, tiroteios ou investigações que se arrastam por dezenas de episódios. Para quem procura uma produção capaz de prender a atenção durante a semana, a Netflix esconde em seu catálogo uma série que aposta em uma dinâmica diferente: colocar suspeitos e investigadores frente a frente em interrogatórios cheios de tensão.

Lançada em 2019, Criminal: Reino Unido acabou ficando menos conhecida em meio à chegada de produções mais recentes ao streaming. Com apenas sete episódios, distribuídos em duas temporadas, a série é uma alternativa para quem quer começar uma história nesta quarta-feira, 11, e terminar antes do fim da semana.

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Os capítulos têm aproximadamente 45 minutos e apresentam casos independentes, com novas suspeitas, depoimentos e reviravoltas a cada episódio. A produção também conta com nomes conhecidos, como David Tennant, Hayley Atwell e Kit Harington.



Série transforma interrogatórios em suspense policial

Diferentemente de outras produções do gênero, Criminal: Reino Unido não acompanha todas as etapas de uma investigação. A história se concentra no momento em que policiais interrogam suspeitos para tentar descobrir o que realmente aconteceu.

Cada episódio apresenta um novo caso, com investigadores tentando identificar contradições nos depoimentos e encontrar informações capazes de mudar o rumo da investigação.

A dinâmica acontece principalmente em três ambientes: a sala de interrogatório, uma área de monitoramento separada por um espelho espelhado e o corredor da delegacia.

Enquanto os suspeitos conversam com os policiais, uma equipe acompanha tudo do outro lado do vidro, observando gestos, reações e possíveis inconsistências. O resultado é uma narrativa claustrofóbica, na qual uma pergunta ou um silêncio podem ser tão importantes quanto uma prova.

David Tennant e Hayley Atwell estão no elenco

Um dos atrativos da produção está na participação de atores conhecidos do público. David Tennant, de Doctor Who, Jessica Jones e Belas Maldições, aparece entre os destaques da primeira temporada.

No episódio em que participa, o ator interpreta um suspeito que insiste em responder aos investigadores com a frase “Sem comentários”. A postura do personagem faz com que as suspeitas sobre sua culpa e inocência mudem ao longo do interrogatório.

Hayley Atwell, conhecida por Black Mirror e pelo Universo Cinematográfico da Marvel, também integra o elenco como Stacey, personagem envolvida em um interrogatório que apresenta diferentes camadas de interpretação.

Outro nome de destaque é Kit Harington, de Game of Thrones, que interpreta um homem acusado de estupro em um dos episódios da produção.

Quantos episódios tem Criminal: Reino Unido?

A série conta com sete episódios divididos em duas temporadas, sendo três capítulos na primeira e quatro na segunda.

Cada episódio apresenta um interrogatório independente, permitindo acompanhar diferentes crimes sem precisar seguir uma única investigação durante toda a temporada.

Confira a divisão:

1ª temporada: 3 episódios.

3 episódios. 2ª temporada: 4 episódios.

4 episódios. Total: 7 episódios.

7 episódios. Duração média: aproximadamente 45 minutos por capítulo.

A produção faz parte da franquia Criminal, que também possui versões ambientadas na Espanha, Alemanha e França. Cada uma acompanha equipes policiais diferentes, mantendo a proposta de concentrar a narrativa nos interrogatórios.

Série tem aprovação de 92% da crítica

A recepção também é um dos pontos que chamam atenção. No Rotten Tomatoes, Criminal: Reino Unido registra 92% de aprovação da crítica e 88% de aprovação do público, segundo os índices informados para a produção.

O formato enxuto e a proposta de transformar conversas em conflitos centrais ajudam a diferenciar a série de outras produções policiais disponíveis no streaming.

Por outro lado, a estrutura semelhante dos episódios pode tornar uma maratona prolongada um pouco repetitiva para quem prefere histórias com diferentes cenários e movimentações constantes.

Vale a pena?

Sim! Para quem gosta de tramas curtas, tensas e de suspense e mistério, Criminal: Reino Unido é uma boa escolha para incluir na programação da semana.

A série foge da fórmula tradicional das produções policiais ao deixar de lado perseguições e grandes cenas de ação para apostar na força dos diálogos, nas expressões dos personagens e nas mudanças de estratégia durante os interrogatórios.

Com apenas sete episódios de aproximadamente 45 minutos, é uma opção interessante para quem quer conhecer uma produção diferente sem precisar investir semanas em uma maratona.