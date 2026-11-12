Mulher-Maravilha: Gal Gadot pode voltar após mudança na DC?

Uma publicação de David Ellison, líder da Skydance, nas redes sociais reacendeu as especulações sobre o possível retorno de Gal Gadot ao papel de Mulher-Maravilha. A atriz apareceu em uma fotografia compartilhada pelo executivo no X (antigo Twitter), durante uma homenagem a Ynon Kreiz, copresidente da empresa, e a imagem rapidamente despertou teorias entre os fãs da DC.

Apesar da repercussão, não houve anúncio sobre a volta de Gadot à franquia. A publicação de Ellison não menciona a atriz, a personagem ou qualquer negociação envolvendo o futuro da heroína nos cinemas.

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O assunto ganha força em meio às incertezas sobre os próximos passos do Universo DC (DCU), especialmente após as mudanças no comando do estúdio. Com diferentes possibilidades para o futuro da franquia, a escolha da intérprete da Mulher-Maravilha continua sendo uma das questões que despertam curiosidade entre os fãs.

Foto de Gal Gadot com executivo da Skydance provoca rumores

Na publicação que iniciou as especulações, David Ellison compartilhou registros do evento em homenagem a Ynon Kreiz, realizado pelo Simon Wiesenthal Center. Gal Gadot aparece em uma das fotografias ao lado dos dois executivos.

Na legenda, Ellison escreveu: Orgulhoso de celebrar hoje à noite meu bom amigo e parceiro Ynon.

Proud to celebrate my good friend and partner Ynon tonight as he received a well-deserved honor from the @SimonWiesenthal Center. Congratulations! And thank you to everyone at the SWC for the incredibly important work you do. https://t.co/9BOBSRKAdp — David Ellison (@davidellison) November 12, 2026

A mensagem, no entanto, não faz qualquer referência à atriz ou à possibilidade de um retorno como Mulher-Maravilha. Até o momento, a imagem é apenas um registro do evento, sem indicação de uma negociação ou decisão envolvendo a personagem.



O que Gal Gadot já disse sobre voltar como Mulher-Maravilha?

As especulações sobre o futuro da atriz não são recentes. Em setembro, ao ser questionada se James Gunn e Peter Safran haviam informado que sua participação como Mulher-Maravilha tinha chegado ao fim, Gadot respondeu: "Eles me disseram o contrário".

Na ocasião, a atriz também teria afirmado que a dupla pretendia desenvolver a personagem com ela, além de demonstrar gratidão pela oportunidade de interpretar a heroína.

Entretanto, em entrevista ao JoBlo, Gadot apresentou outra condição para um possível retorno: a participação de Zack Snyder. A declaração foi feita antes das mudanças de comando e envolvia o cancelamento de Mulher-Maravilha 3.

Quem será a nova Mulher-Maravilha do DCU?

O futuro da personagem no novo Universo DC também permanece indefinido. Entre as possibilidades levantadas estão a continuidade dos planos anteriores, a escolha de uma nova atriz ou até uma combinação de intérpretes do antigo DCEU com o novo universo.

Um dos nomes associados aos rumores é Adria Arjona, que chegou a ser apontada por fãs como possível intérprete da heroína. A atriz, porém, não foi oficialmente anunciada para o papel.

Antes das mudanças na liderança do estúdio, James Gunn havia confirmado, em 2025, que um novo filme da Mulher-Maravilha estava em desenvolvimento e que a produção contaria com outra atriz.

A saída de Gunn e Safran, no entanto, levantou dúvidas sobre a continuidade dos projetos e sobre os planos estabelecidos para a personagem.

Retorno de Gal Gadot não foi confirmado

Apesar da empolgação dos fãs, a fotografia compartilhada por David Ellison não representa uma confirmação de que Gal Gadot voltará a interpretar a Mulher-Maravilha.

Até o momento, não houve anúncio oficial da Skydance, da DC Studios ou da própria atriz sobre uma possível negociação. O futuro da heroína no cinema continua em aberto, e as próximas decisões da nova liderança devem ajudar a esclarecer os rumos da personagem.