Attack on Titan é ranking global da Crunchyroll após 11 anos

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O live-action de “Attack on Titan”, lançado em 2015, alcançou o primeiro lugar do ranking mundial de filmes da Crunchyroll nesta segunda-feira, 9. A posição marca um novo destaque para a produção, mesmo após o encerramento do anime em novembro de 2023.

Dirigido por Shinji Higuchi, o longa é estrelado por Haruma Miura, que interpreta Eren, Kiko Mizuhara, no papel de Mikasa, Kanata Hongo, como Armin, e Hiroki Hasegawa, que vive Shikishima.

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A história acompanha uma humanidade que vive protegida por enormes muralhas para escapar dos Titãs, criaturas gigantes que devoram humanos. Quando os monstros conseguem romper as defesas, Eren se junta à luta para proteger os sobreviventes e buscar vingança.

A adaptação foi dividida em dois filmes, lançados no Japão com pouco mais de um mês de diferença. A primeira parte estreou em 1º de agosto de 2015, enquanto a continuação, intitulada “Attack on Titan: End of the World”, chegou aos cinemas em 19 de setembro do mesmo ano.

O projeto contou com a participação de Hajime Isayama, criador do mangá original, que colaborou com os produtores na adaptação para os cinemas. Apesar disso, a versão apresentou muitas mudanças em relação à obra original, incluindo alterações em personagens e elementos da trama.

Alterações no ranking

O novo destaque acontece após a franquia perder uma importante posição em um outro levantamento de popularidade. Em 2024, “Jujutsu Kaisen” foi reconhecido pelo Guinness World Records como a série de televisão mais procurada de 2023, encerrando uma sequência de quatro anos de liderança de “Attack on Titan”, que ocupava o posto desde 2020.

O levantamento, baseado em dados da Parrot Analytics, considera fatores como consumo em plataformas de streaming, interações nas redes sociais e buscas na internet. Na ocasião, “Jujutsu Kaisen” registrou uma demanda 71,2 vezes maior que a média das séries de televisão.

Além disso, a segunda temporada de “Jujutsu Kaisen” conquistou o prêmio de Anime do Ano no Crunchyroll Anime Awards de 2024, como também outras categorias da premiação.