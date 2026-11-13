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A saída de James Gunn da presidência da DC Studios pode mudar os rumos dos filmes de super-heróis e colocar em risco produções com violência explícita e classificação indicativa mais elevada.

Com Jeremy Latcham assumindo o comando da empresa, o estúdio pode passar a priorizar histórias mais acessíveis ao grande público, deixando de lado projetos voltados exclusivamente para adultos.

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Nesse cenário, Cara-de-Barro pode se tornar uma das últimas produções da DC com classificação indicativa para maiores de 18 anos. A possibilidade ganhou força após o anúncio de que James Gunn e Peter Safran deixarão a liderança estratégica do estúdio, embora continuem envolvidos criativamente em alguns projetos.

A mudança também chama atenção pelo histórico de Latcham, que participou de grandes produções da Marvel e demonstrou preferência por projetos capazes de alcançar diferentes públicos. A possível alteração de estratégia representa um contraste com a proposta de Gunn, que buscava permitir diferentes abordagens narrativas dentro do universo compartilhado da DC.

Novo presidente da DC tem histórico na Marvel

O anúncio da saída de James Gunn e Peter Safran da liderança da DC Studios aconteceu em 9 de novembro. A partir da mudança, Jeremy Latcham assumirá as decisões estratégicas da empresa, enquanto os antigos presidentes continuarão envolvidos em projetos criativos, incluindo Man of Tomorrow.

Antes de chegar ao estúdio, Latcham construiu uma trajetória ligada ao universo cinematográfico da Marvel. O executivo participou de produções como Homem de Ferro (2008), Os Vingadores (2012), Guardiões da Galáxia (2014) e Homem-Aranha: De Volta ao Lar (2017).

O histórico levanta a possibilidade de uma aproximação entre as estratégias comerciais das duas editoras, especialmente na escolha de histórias capazes de atrair espectadores de diferentes idades. Entretanto, são as próprias declarações do novo presidente sobre suas preferências criativas que alimentam as dúvidas sobre o futuro dos filmes adultos.

Declarações de Jeremy Latcham levantam dúvidas

Em entrevista à CBN, em julho, Jeremy Latcham explicou que costuma avaliar os projetos considerando o potencial de agradar ao maior número possível de espectadores.

Durante sua passagem pela Marvel, o executivo chegou a utilizar um critério particular para analisar determinadas cenas e histórias: imaginar se sua avó gostaria de assisti-las.

Essa perspectiva pode entrar em conflito com a proposta de Cara-de-Barro, produção que aposta no terror corporal e em uma abordagem mais violenta do universo dos quadrinhos.

O longa representa justamente o tipo de liberdade criativa que James Gunn pretendia estabelecer na DC, permitindo que personagens diferentes protagonizassem histórias com estilos e classificações indicativas próprias.

A possível mudança também desperta questionamentos sobre o futuro de outras produções do estúdio, como Pacificador (2022-2025), Comando das Criaturas e Lanternas. As obras exploram temáticas mais maduras e mostram como o universo dos super-heróis pode comportar narrativas que vão além das aventuras tradicionais.

Futuro de Batman e Cara-de-Barro pode ser afetado

Entre as principais preocupações está o futuro de personagens como Batman, cuja trajetória nos quadrinhos frequentemente envolve criminosos violentos, ameaças psicológicas e histórias sombrias. Uma eventual tentativa de suavizar as produções poderia limitar algumas dessas possibilidades narrativas.

Por outro lado, personagens como Superman se adaptam naturalmente a aventuras voltadas para toda a família. A questão está justamente na capacidade de a DC continuar explorando diferentes gêneros dentro de um mesmo universo, sem precisar adotar uma única fórmula para todos os lançamentos.

Até o momento, a DC Studios não anunciou nenhuma decisão oficial de abandonar filmes destinados ao público adulto. A possibilidade é levantada a partir das declarações anteriores de Latcham e da mudança na direção administrativa da empresa.

Caso a nova gestão realmente priorize produções mais acessíveis a diferentes faixas etárias, Cara-de-Barro poderá representar um dos últimos exemplos da liberdade criativa que marcou o início da atual fase do estúdio.