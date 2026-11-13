A trajetória de Sylvester Stallone até se tornar um dos maiores nomes de Hollywood tem todos os elementos de uma boa história de cinema. Rejeitado por estúdios, desacreditado por sua aparência e pela maneira particular de falar, o ator encontrou na escrita uma oportunidade de mudar o próprio destino.

Quase cinco décadas depois, os bastidores da criação de Rocky: Um Lutador (1976) chegam às telas com Eu Sou o Rocky, cinebiografia dirigida por Peter Farrelly que estreia nos cinemas brasileiros nesta quinta-feira, 19 de novembro de 2026.

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Estrelado por Anthony Ippolito, o longa acompanha as dificuldades enfrentadas por Stallone antes de conquistar o papel que transformaria sua carreira. Sem conseguir oportunidades relevantes como ator, ele decide escrever um roteiro que lhe permita interpretar um protagonista à sua altura. A ideia resulta em Rocky, mas convencer Hollywood de que deveria também protagonizar a produção se torna uma batalha à parte.

A premissa é naturalmente envolvente. Existe uma interessante correspondência entre a trajetória de Stallone e a de Rocky Balboa: ambos são desacreditados, enfrentam obstáculos aparentemente intransponíveis e precisam provar que merecem uma oportunidade. O problema é que Eu Sou o Rocky parece tão interessado em reafirmar a grandeza de seu protagonista que se esquece de desenvolver a própria história.



Em vez de investigar as contradições, inseguranças e particularidades de um artista que desafiou as expectativas da indústria, Peter Farrelly entrega uma homenagem excessivamente reverente, na qual Stallone praticamente nunca está errado. O resultado é uma produção que tem seus méritos visuais e alguns momentos de entretenimento, mas que não consegue justificar sua existência para além da nostalgia.

A história por trás de um dos maiores clássicos de Hollywood

Ambientado na década de 1970, o filme apresenta Stallone em um período de instabilidade profissional. Interpretado por Anthony Ippolito, o futuro astro enfrenta dificuldades para conseguir papéis, sendo frequentemente limitado por suas características físicas e pela maneira como fala. Entre trabalhos ocasionais e audições frustradas, ele conhece Sasha Czack (AnnaSophia Robb), que se torna sua companheira e principal incentivadora.

É Sasha quem o estimula a escrever os próprios roteiros, criando personagens que possam ser interpretados por ele. Depois de se estabelecer em Los Angeles, Stallone continua enfrentando dificuldades para vender suas histórias, até conhecer os produtores Irwin Winkler (P.J. Byrne) e Robert Chartoff (Toby Kebbell).

A oportunidade decisiva surge com um roteiro inspirado, em parte, no confronto entre Muhammad Ali e Chuck Wepner, boxeador considerado azarão diante de um dos maiores nomes do esporte. Stallone teria escrito a primeira versão de Rocky em aproximadamente três dias e meio, criando a história de um lutador desconhecido que recebe uma oportunidade improvável de disputar um título mundial.

Os produtores reconhecem o potencial comercial do material, mas querem contratar um ator conhecido para interpretar Rocky Balboa. Stallone, por sua vez, recusa-se a negociar o roteiro sem a garantia de que será o protagonista. Mesmo diante de ofertas financeiras capazes de mudar sua vida, insiste em defender sua participação no projeto.

É nesse conflito que se concentra boa parte da narrativa. As negociações entre Stallone, os produtores e os representantes do estúdio rendem algumas das cenas mais interessantes, especialmente pelo contraste entre a visão comercial de Hollywood e a convicção do roteirista. Entretanto, o filme transforma uma disputa que poderia render discussões complexas em uma sucessão de obstáculos previsíveis, nos quais o protagonista precisa apenas reafirmar sua determinação.

Anthony Ippolito confunde interpretação com caricatura

Um dos maiores desafios de Eu Sou o Rocky está na escolha de alguém capaz de interpretar uma figura tão conhecida pelo público. Anthony Ippolito assume a responsabilidade de representar o jovem Sylvester Stallone, reproduzindo características físicas, gestos, expressões e particularidades vocais que marcaram o ator.

A semelhança é um dos aspectos que mais chamam atenção. Ippolito demonstra dedicação na composição e consegue reproduzir diversos trejeitos de Stallone, especialmente a movimentação corporal, o olhar expressivo e a maneira de falar. Em determinados momentos, o trabalho desperta curiosidade pela precisão com que recupera características do astro.

Entretanto, existe uma diferença fundamental entre construir uma interpretação e simplesmente reproduzir os maneirismos de uma personalidade conhecida. Em diversas cenas, a atuação parece se apoiar tanto na imitação que o personagem se aproxima de uma caricatura de como Stallone deveria se comportar.

Cinebiografia dirigida por Peter Farrelly que estreia nos cinemas nesta quinta-feira, 19 - Foto: Divulgação

A voz, particularmente, chama atenção pelo exagero. A maneira de falar do protagonista é reproduzida com uma intensidade que nem sempre corresponde à naturalidade de uma interpretação. Além disso, Ippolito frequentemente parece interpretar Rocky Balboa, e não o homem que criou o personagem. A ingenuidade, os gestos e a fala simplificada do boxeador acabam contaminando a representação do próprio Stallone.



Essa distinção faz falta porque a personalidade do ator não se resume ao seu papel mais famoso. A produção poderia explorar suas referências artísticas, ambições e contradições, mas prefere investir em uma composição facilmente reconhecível pelo público.

Ippolito tem carisma e demonstra empenho, mas sua atuação acaba limitada por um roteiro que parece mais interessado em reproduzir a imagem de Stallone do que em compreender o indivíduo por trás dela. A semelhança física, que aparentemente é um dos principais atrativos do projeto, não é suficiente para sustentar uma interpretação complexa.

Elenco de apoio encontra seus momentos de destaque

O elenco de apoio oferece alguns dos melhores momentos da produção. AnnaSophia Robb interpreta Sasha Czack, apresentada como uma figura fundamental na trajetória de Stallone. A atriz demonstra boa química com Ippolito e oferece uma interpretação segura, mas a personagem é prejudicada por uma construção limitada.

Sasha passa boa parte do tempo incentivando o companheiro e oferecendo palavras de apoio quando ele enfrenta dificuldades. Embora sua participação seja importante, o roteiro raramente permite que ela ultrapasse a função de parceira compreensiva que acredita incondicionalmente no protagonista.

Tracy Letts, por sua vez, se destaca como Sandy Maddox, executivo fictício que representa a resistência do estúdio à escolha de um ator desconhecido para o papel principal. Com presença expressiva e bom timing cômico, o ator imprime personalidade às negociações e protagoniza algumas das cenas mais divertidas.

P.J. Byrne e Toby Kebbell, como Irwin Winkler e Robert Chartoff, também participam desse núcleo, mas acabam limitados a personagens que representam os estereótipos dos produtores de Hollywood. Jay Duplass interpreta John G. Avildsen, diretor de Rocky, em uma caracterização frequentemente exagerada.

Já Stephan James chama atenção como Carl Weathers. Mesmo com uma participação pequena, consegue reproduzir a desenvoltura e a personalidade marcante do ator que interpretou Apollo Creed, deixando a impressão de que poderia ter sido mais aproveitado.

Matt Dillon completa o elenco como Frank Stallone Sr., pai do protagonista. A relação entre os dois introduz um conflito familiar que poderia acrescentar profundidade à narrativa, mas também acaba subordinada à construção heroica de Stallone.

O problema recorrente é que os personagens parecem existir apenas para dificultar ou facilitar o caminho do protagonista. Mesmo com um elenco competente, falta desenvolvimento individual e complexidade às relações apresentadas.

Roteiro transforma cinebiografia em página de Wikipédia

O maior problema de Eu Sou o Rocky está no roteiro de Peter Gamble. A produção reúne acontecimentos importantes da trajetória de Stallone, mas frequentemente os apresenta de maneira didática e superficial, como se estivesse ilustrando uma página de uma enciclopédia em vez de construir uma experiência cinematográfica.

Diálogos explicativos, situações previsíveis e informações biográficas inseridas artificialmente prejudicam a naturalidade das relações. Em vez de permitir que o público descubra gradualmente a personalidade do protagonista, o roteiro utiliza conversas para apresentar informações sobre sua vida, transformando algumas interações em verdadeiras exposições de fatos.

A relação entre Stallone e Sasha é um exemplo. O casal mal tem tempo para desenvolver uma dinâmica própria antes que os diálogos passem a funcionar como instrumentos para explicar a trajetória do ator. A personagem, que poderia oferecer uma perspectiva diferente sobre o protagonista, acaba reduzida a uma incentivadora que raramente questiona suas escolhas.

Mais grave é a maneira como a produção constrói o próprio Stallone. Suas decisões são constantemente justificadas, suas convicções nunca parecem equivocadas e suas inseguranças são tratadas de maneira superficial. O personagem é apresentado como alguém que precisa apenas resistir à incompreensão dos outros até que todos reconheçam sua genialidade.

Filme apresenta Stallone em um período de instabilidade profissional - Foto: Divulgação

Essa idealização compromete justamente o aspecto mais interessante da história. Um artista que enfrentou dificuldades financeiras, preconceitos relacionados à aparência e limitações impostas por uma indústria extremamente competitiva poderia render uma investigação muito mais rica sobre ambição, identidade e sobrevivência profissional.



Em vez disso, a cinebiografia prefere suavizar as contradições e selecionar acontecimentos que favorecem a construção de uma trajetória heroica. É uma abordagem que se aproxima perigosamente de uma fanfic sobre o próprio protagonista: uma narrativa construída para agradar e enaltecer, sem demonstrar interesse suficiente em investigar o que existe além da imagem pública.

A produção também dedica pouco espaço ao caráter coletivo da realização cinematográfica. O sucesso de Rocky não foi resultado apenas da determinação de Stallone, mas do trabalho de uma equipe de profissionais que ajudou a transformar o roteiro em um clássico. Ao reduzir os conflitos dos bastidores a obstáculos que o protagonista precisa superar, o longa simplifica um processo criativo muito mais complexo.

Liberdades históricas comprometem a reconstrução dos bastidores

A idealização de Stallone não se limita à construção do protagonista. O filme também seleciona e reorganiza acontecimentos para favorecer uma narrativa de superação, deixando de lado aspectos que poderiam tornar a reconstrução histórica mais interessante e menos conveniente.

Um dos exemplos está na representação de John G. Avildsen. O diretor responsável por Rocky aparece frequentemente como uma figura atrapalhada e irritadiça, reduzida a situações cômicas que pouco exploram sua contribuição artística. A produção parece tratar a realização do clássico como se o sucesso tivesse acontecido quase por acaso, graças principalmente à insistência de Stallone.

Essa escolha ignora a importância do trabalho coletivo de uma produção cinematográfica. Direção, fotografia, montagem, atuação e decisões técnicas foram fundamentais para transformar o roteiro em um filme premiado. Ao concentrar praticamente toda a genialidade no protagonista, Eu Sou o Rocky diminui a participação dos demais profissionais.

Outro aspecto problemático está na abordagem dos sindicatos durante as filmagens. O longa dedica uma sequência considerável aos conflitos envolvendo a contratação de uma equipe não sindicalizada, transformando os representantes trabalhistas em obstáculos cômicos para os produtores.

A situação é apresentada sem o contexto histórico necessário e acaba simplificada para sustentar uma piada que pouco acrescenta à narrativa. Em vez de explorar as condições de trabalho e as dificuldades de uma produção independente, o roteiro utiliza a questão sindical como um recurso de humor questionável.

Também chama atenção a ausência de Frank Stallone, irmão do protagonista, na representação familiar. A omissão reforça a impressão de que a produção seleciona cuidadosamente quais elementos da vida do ator merecem aparecer, priorizando aqueles que contribuem para a imagem idealizada que pretende construir.

São escolhas que enfraquecem a proposta de contar uma história real. Uma cinebiografia não precisa reproduzir cada acontecimento da vida de alguém, mas, quando altera ou omite elementos relevantes, deveria ao menos demonstrar interesse em construir uma perspectiva própria sobre eles. Aqui, as liberdades parecem servir principalmente à conveniência dramática.

Fotografia bonita não esconde a artificialidade das recriações

Se o roteiro decepciona, a parte visual apresenta alguns dos méritos mais evidentes do filme. A fotografia tem composições bonitas, enquanto a direção de arte e os figurinos ajudam a reconstruir a década de 1970. Os cenários e objetos utilizados demonstram cuidado com a ambientação, e algumas recriações chamam atenção pela fidelidade ao material original.

Como produção sobre os bastidores de um clássico, Eu Sou o Rocky depende diretamente da memória afetiva do espectador. A direção investe em referências visuais e na reconstrução de cenas que ficaram conhecidas ao longo das décadas. Para quem acompanha a franquia, reconhecer esses elementos pode despertar alguma nostalgia.

Entretanto, a estratégia também evidencia a falta de identidade própria da produção. As recriações funcionam mais como lembretes de momentos que o público já conhece do que como sequências capazes de construir uma emoção independente.

Eu Sou o Rocky apresenta um visual consideravelmente polido e artificial - Foto: Divulgação

A diferença entre os dois filmes é especialmente evidente na atmosfera. Enquanto Rocky construiu sua identidade a partir de uma abordagem mais humana e de uma estética que transmitia as dificuldades de seus personagens, Eu Sou o Rocky apresenta um visual consideravelmente mais polido e artificial.



A fotografia é bonita, mas falta a ela a textura e a sensação de realidade que ajudaram a tornar o longa de John G. Avildsen tão marcante. O filme parece preocupado em reproduzir uma época, sem necessariamente transmitir a experiência de vivê-la.

A trilha sonora e as referências nostálgicas seguem a mesma lógica: recorrem a elementos reconhecíveis para despertar emoções que já estão associadas ao clássico, mas raramente constroem momentos que provoquem sentimentos próprios.

Existe uma contradição evidente nessa escolha. Uma produção sobre um artista que se recusou a seguir os caminhos convencionais de Hollywood acaba adotando justamente as decisões mais seguras e previsíveis possíveis.

A segunda metade perde força e depende do filme original

A primeira parte de Eu Sou o Rocky, concentrada nas dificuldades de Stallone e nas negociações para conseguir protagonizar seu roteiro, é consideravelmente mais interessante. O conflito entre o ator e os executivos oferece uma estrutura narrativa clara, enquanto a resistência do protagonista estabelece um objetivo que mantém a história em movimento.

Quando a produção passa a acompanhar as filmagens do clássico, entretanto, a narrativa perde boa parte de sua força. O que poderia ser uma oportunidade de explorar os desafios de transformar um roteiro em cinema se converte em uma sucessão de acontecimentos apresentados rapidamente, sem que o espectador consiga sentir a tensão que supostamente existia nos bastidores.

Stallone enfrenta problemas físicos, a equipe precisa lidar com limitações financeiras e os produtores tentam manter a produção dentro do cronograma. Apesar das possibilidades dramáticas, esses conflitos são tratados de maneira superficial, como etapas que precisam ser cumpridas até chegar ao resultado conhecido.

O longa também passa a depender ainda mais das recriações de cenas de Rocky. O problema é que esses momentos não conseguem reproduzir a força emocional do original e acabam funcionando como referências nostálgicas sem significado próprio.

Falta um clímax que pertença à cinebiografia. A produção parece esperar que o público se emocione simplesmente por reconhecer os acontecimentos e saber o que eles representam para a história do cinema.

Essa ausência torna o ritmo irregular e faz com que os aproximadamente 128 minutos de duração pareçam mais longos do que deveriam. O filme nunca encontra o momento capaz de transformar uma sequência de episódios biográficos em uma experiência cinematográfica realmente marcante.

Eu Sou o Rocky vale a pena? Melhor rever o original

Eu Sou o Rocky pode funcionar como entretenimento para quem acompanha a franquia e tem interesse especial pela trajetória de Sylvester Stallone. A fotografia é bonita, as recriações visuais demonstram cuidado e o elenco oferece alguns bons momentos.

Anthony Ippolito também merece reconhecimento pelo empenho na composição do protagonista, ainda que sua atuação frequentemente se confunda com uma imitação exagerada.

Esses méritos, porém, não compensam a falta de profundidade de uma produção que parece existir principalmente para celebrar seu homenageado. O longa transforma uma história fascinante sobre resistência artística em uma narrativa convencional, previsível e excessivamente preocupada em reafirmar a importância de Stallone.

A impressão é que os realizadores encontraram um ator fisicamente parecido com o astro, perceberam o potencial comercial dessa semelhança e construíram um filme inteiro ao redor dela. O restante da produção parece ter sido organizado para sustentar essa descoberta, mesmo que isso signifique sacrificar a complexidade dos personagens e a relevância da própria história.

No fim, Eu Sou o Rocky se parece mais com uma fanfic de Hollywood criada para enaltecer Sylvester Stallone do que com uma cinebiografia interessada em apresentar algo novo. É uma homenagem que confunde admiração com profundidade e nostalgia com qualidade cinematográfica.

O problema não é simplesmente contar uma história cujo desfecho todos conhecem. É não conseguir encontrar nada de interessante para dizer durante o caminho. A produção não apresenta uma nova perspectiva sobre Stallone, não aprofunda suficientemente os bastidores de Rocky e tampouco constrói uma identidade que justifique sua existência.

Para quem gosta de Rocky, pode até ser uma experiência curiosa, mas dificilmente indispensável. A recomendação é economizar o ingresso. Vale muito mais a pena rever Rocky: Um Lutador, assistir a entrevistas de Stallone ou até consultar a página da Wikipédia sobre o clássico de 1976.

Nota: 2/5