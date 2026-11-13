CURIOSIDADE!
Dubladores de Homer e Marge Simpson se apaixonaram na vida real
Artistas transformaram a parceria profissional em um casamento que já dura décadas
O amor entre Homer e Marge Simpson ultrapassou as telas e ganhou uma versão na vida real. Os dubladores franceses do casal, Philippe Peythieu e Véronique Augereau, se conheceram em 1989, quando foram escolhidos para interpretar os protagonistas de Os Simpsons na versão francesa da animação.
O que começou como uma relação entre colegas de trabalho acabou se transformando em um romance e, posteriormente, em casamento.
Na época, a série havia estreado nos Estados Unidos apenas seis meses antes, e os dois profissionais ainda não tinham muita proximidade. Apesar de dividirem os mesmos corredores do estúdio, conversavam pouco e não imaginavam que a parceria profissional mudaria suas vidas fora dos microfones.
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Com o passar dos anos, a convivência durante as gravações aproximou os intérpretes, que construíram uma relação que atravessou décadas. A história acabou chamando a atenção até de Matt Groening, criador da animação.
Romance começou nos bastidores de Os Simpsons
A aproximação entre Philippe Peythieu e Véronique Augereau aconteceu gradualmente, durante os encontros no estúdio de dublagem. A relação inicialmente profissional deu lugar à amizade e, posteriormente, a um romance discreto.
Enquanto davam voz a Homer e Marge, os dois também construíam uma história juntos longe das câmeras. A parceria atravessou 38 temporadas da animação e terminou se tornando um casamento, fazendo dos intérpretes franceses um exemplo curioso de como a ficção pode se aproximar da realidade.
A história também chamou a atenção de Matt Groening. Segundo o criador de Os Simpsons, Philippe e Véronique formavam o segundo casal mais famoso da história da animação, atrás apenas dos dubladores de Mickey e Minnie Mouse.
Casal continua dublando Homer e Marge
Atualmente, os dois mantêm a rotina profissional em Paris. Todos os anos, passam de 10 a 12 dias em estúdio para gravar as falas dos personagens, que interpretam desde o início da versão francesa da produção.
A parceria é tão importante para os dois que Philippe e Véronique afirmam que não continuariam no projeto sem a presença um do outro. Assim, além de compartilharem a vida pessoal, continuam dividindo o trabalho que marcou o início de sua história.
Dubladores rejeitam inteligência artificial
Mesmo depois de tantas décadas na profissão, o casal também mantém uma posição sobre os rumos da dublagem. Philippe Peythieu e Véronique Augereau rejeitam o uso da inteligência artificial nesse trabalho e defendem a importância da criatividade e da interpretação humanas.
A posição reforça a importância da atuação dos profissionais por trás das vozes que dão personalidade aos personagens. No caso dos intérpretes franceses de Homer e Marge, o trabalho também acabou sendo responsável por uma história de amor que ultrapassou os limites da animação.