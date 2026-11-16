Novo filme de aventura da Netflix para salvar sua segunda (16/11)

Siga o A TARDE no Google

Chegou a segunda-feira, 16, e começar a semana com uma boa história pode ser uma ótima maneira de deixar a rotina mais leve. Para quem procura uma produção que misture aventura, comédia e ficção científica, a Netflix tem uma novidade que promete conquistar diferentes gerações.

Com uma história sobre amizade, reencontros e um alienígena cheio de surpresas, Allen é uma das apostas da plataforma para movimentar o catálogo em 2026.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Produzido pelo Ludo Studio, conhecido mundialmente pelo sucesso da animação Bluey, o longa australiano acompanha um homem que, mesmo depois de duas décadas, continua preso a uma experiência extraordinária da infância.



Agora, quando seu antigo amigo extraterrestre reaparece inesperadamente, ele terá que enfrentar questões que vão muito além da nostalgia.

Um reencontro que muda tudo

A trama acompanha Petey, interpretado por T.J. Power, um homem adulto que nunca conseguiu esquecer Allen, um alienígena que conheceu durante a infância em Queensland, na Austrália.

Na época, os dois desenvolveram uma amizade especial, mas o extraterrestre desapareceu sem se despedir. Vinte anos depois, Allen retorna à Terra, surpreendendo Petey e trazendo consigo um motivo complicado e inesperado.

O reencontro, que inicialmente parece realizar o maior desejo do protagonista, logo ganha contornos mais misteriosos. O alienígena carrega um segredo capaz de mudar o destino de todas as pessoas do mundo, e Petey precisará finalmente amadurecer para ajudar o antigo companheiro.

O filme também apresenta momentos de humor e uma pitada de suspense. Em uma das cenas, uma nave espacial roxa desce sobre um campo durante a noite. Quando a porta se abre, uma voz robótica anuncia: “Allen voltou!”. A reação de Petey mistura surpresa, alegria e pânico.

Produção tem ligação com o sucesso de Bluey

O longa representa a estreia do Ludo Studio, estúdio australiano responsável por Bluey, na produção de filmes live-action. A empresa também trabalhou anteriormente com a Netflix na série Thou Shalt Not Steal.

A direção é assinada por Daley Pearson e Jeffrey Walker, enquanto Pearson divide o roteiro com Sophie Miller. Em declaração sobre o projeto, o criador destacou a importância das lembranças da infância para a construção da história.

“‘Allen’ é, na verdade, uma história sobre amor, família e todos aqueles momentos — grandes ou pequenos — da infância que acabam moldando quem nos tornamos quando crescemos. Ter a oportunidade de criar essa história nesta parte do mundo — na cidade onde cresci, inspirada pelos amigos e familiares com quem convivi — é um sonho. Estamos criando ‘Allen’ para que as famílias possam assistir juntas”, disse.

Quem está no elenco?

Além de T.J. Power no papel de Petey, a produção reúne nomes conhecidos de outras produções australianas e internacionais.

Entre os integrantes do elenco estão:

Charlotte Nicdao, de Mythic Quest, como Carly;

Josh Helman, de Mad Max: Estrada da Fúria;

Emily Barclay;

Benedict Hardie, como Rory;

Kaipo Heke, como Nahuel;

Chaydon Jay, como Roy;

Danny Kim, como Jim;

Caitlin Niemotko, como a jovem Carly;

Edward O’Sullivan, como o jovem Petey.

As filmagens começaram em julho de 2025 e aconteceram em diferentes localidades de Brisbane e da Gold Coast, na região de Queensland, na Austrália. A ambientação também tem uma relação pessoal com Daley Pearson, que se inspirou na cidade onde cresceu para construir o universo da produção.

Vale a pena?

Sim! Para quem gosta de tramas de aventura, comédia e ficção científica, o filme reúne ingredientes interessantes para uma sessão descontraída.

A proposta de acompanhar um reencontro extraterrestre duas décadas depois, com uma mistura de nostalgia, humor e mistério, também pode agradar a quem cresceu assistindo a histórias como E.T. – O Extraterrestre.

Outro atrativo é a participação do Ludo Studio, responsável por uma das animações infantis mais populares dos últimos anos. Com uma narrativa sobre amizade e família, a produção tem potencial para reunir diferentes gerações diante da tela.

Veja o trailer!