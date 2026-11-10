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ALTA APROVAÇÃO!

Esquecida na Netflix, minissérie tem 84% de aprovação em 10 episódios

Produção mistura realidades surreais, inteligência artificial e experiências em apenas 10 episódios

Beatriz Santos
Por
Minissérie possui 84% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes
Minissérie possui 84% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes - Foto: Divulgação

Entre as produções que passaram longe dos holofotes, mas ainda merecem atenção dos assinantes da Netflix, está Maniac. Lançada em 2018, a minissérie de ficção científica reúne Emma Stone e Jonah Hill em uma história que mistura drama, comédia e elementos futuristas para explorar os limites da mente humana.

Com apenas dez episódios, a produção é uma opção para quem procura uma história envolvente para maratonar em um dia. Criada por Patrick Somerville e dirigida por Cary Joji Fukunaga, a série acompanha dois desconhecidos que se submetem a um experimento farmacêutico experimental, na esperança de superar os traumas que marcam suas vidas.

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Emma Stone e Jonah Hill protagonizam experimento psicológico

A trama acompanha Annie Landsberg (Emma Stone) e Owen Milgrim (Jonah Hill), duas pessoas que enfrentam dificuldades emocionais e carregam feridas profundas. Sem encontrar caminhos para lidar com seus problemas, eles decidem participar de um tratamento experimental oferecido pela Neberdine Pharmaceutical & Biotech.

A empresa promete desenvolver uma solução capaz de tratar transtornos psicológicos por meio de uma combinação de medicamentos e inteligência artificial. Durante o experimento, os participantes são conduzidos por experiências mentais que os transportam para diferentes realidades.

Embora tenham histórias e personalidades distintas, Annie e Owen acabam desenvolvendo uma conexão inesperada. Aos poucos, as vivências compartilhadas fazem com que os dois questionem a fronteira entre realidade, memória e imaginação.

Ficção científica mistura estética futurista e dilemas humanos

Um dos principais atrativos de Maniac está na maneira como a série constrói seu universo. A produção apresenta uma realidade retrofuturista, que combina referências visuais dos anos 1980 com tecnologias imaginadas para um futuro próximo.

A estética acompanha a proposta incomum da narrativa, que passeia por diferentes gêneros e atmosferas. Ao longo dos episódios, os protagonistas atravessam situações que vão de aventuras fantásticas com elfos e bruxas a histórias de espionagem com elementos de filmes noir, além de sequências inspiradas em narrativas de gângsteres.

Por trás das experiências surreais, porém, a minissérie mantém o foco em questões como solidão, luto, culpa, traumas familiares e a dificuldade de estabelecer conexões humanas. A história também questiona o próprio conceito de normalidade e os padrões usados para definir quem está ou não dentro dele.

Produção tem 84% de aprovação no Rotten Tomatoes

Além da proposta visual e da narrativa pouco convencional, Maniac chama atenção pelas atuações de Emma Stone e Jonah Hill. Os dois protagonistas constroem personagens marcados pela melancolia e pela sensação de inadequação, dando profundidade emocional à história.

O elenco também conta com nomes como Justin Theroux, Sonoya Mizuno, Gabriel Byrne, Julia Garner e Sally Field. A combinação de atuações e escolhas criativas ajudou a produção a conquistar uma recepção positiva.

No Rotten Tomatoes, a minissérie registra 84% de aprovação tanto da crítica especializada quanto do público, resultado que reforça sua boa recepção entre quem assistiu.

Vale a pena?

Para quem gosta de ficção científica que vai além de viagens espaciais e tecnologias futuristas, Maniac é uma escolha interessante. A minissérie usa um experimento psicológico como ponto de partida para discutir sentimentos, relações familiares e a busca por pertencimento.

A narrativa pode exigir atenção nos primeiros episódios, já que demora a revelar todas as suas conexões. Em compensação, a mistura de gêneros, as realidades imaginárias e o trabalho de Emma Stone e Jonah Hill tornam a experiência bastante particular.

Com dez episódios e uma história que combina humor, melancolia e ficção científica, é uma boa opção para quem procura uma produção curta, diferente e capaz de provocar reflexões depois do último capítulo.

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