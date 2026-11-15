Contos Paralelos explora os limites entre ficção e realidade no cinema

Os caminhos da ficção e da criação literária parecem ser o grande tema de Contos Paralelos, novo filme do cineasta iraniano Asghar Farhadi. Começamos acompanhando a obstinação de Sylvie (Isabelle Huppert), uma escritora que passa a espionar os vizinhos do prédio da frente e usá-los como inspiração para um novo romance que está escrevendo.

Na verdade, ela observa o local de trabalho de três pessoas. Pierre (Vincent Cassel) é dono desse pequeno estúdio de som responsável por criar a sonoplastia de produções audiovisuais. Com ele trabalham apenas Nita (Virginie Efira) e Christophe (Pierre Niney).

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No entanto, na imaginação da escritora, Nita e Cristophe são namorados, mas ela está tendo um caso com o seu patrão, escondido do rapaz.

As coisas começam a ficar tensas quando ele passa a desconfiar da namorada, ainda que preserve certo respeito pelo seu chefe.

Farhadi costura essa trama paralela na medida em que também descobrimos algumas coisas “reais” sobre os três. Pierre e Christophe são, na verdade, irmãos e Nita possui uma melancolia solitária que faz dela uma mulher tristemente misteriosa, mas independente.

Sylvie, por sua vez, é retratada como uma mulher geniosa e prepotente, que vive em um apartamento descuidado, mais parecido com um pardieiro, muito porque está obcecada em criar esse romance. Sofre com a estagnação de sua criatividade diante da inevitabilidade da vida dos outros que não é de seu controle.

Farhadi reúne esse elenco estelar para dar conta dos dilemas humanos que querem fazer da criação algo mais interessante do que a vida – há ainda uma rápida aparição de Catherine Deneuve, que interpreta a editora para quem Sylvie deve apresentar uma nova versão de um romance de sucesso, já que o anterior foi recusado.

A partir dessa crise criativa é que ela lança mão da “vida real” como forma de obter matéria-prima para a trama que está escrevendo. O ponto fraco do filme é que, ao apostar em uma narrativa lenta e de desdobramentos graduais, os personagens e seus dilemas perdem muito da força que eles poderiam ter.

Inspiração

No final dos anos 1980, o cineasta polonês Krzysztof Kieslowski dirigiu para a televisão a série Décalogo, em que cada um dos dez episódios era baseado em um dos mandamentos bíblicos. Dois deles se tornaram tão famosos (os capítulos 5 e 6) que ganharam uma versão estendida e foram lançados como longas-metragens no cinema.

Pois é justamente esse capítulo 6, baseado no mandamento “Não pecarás contra a castidade”, que serve de inspiração para Farhadi aqui, como uma espécie de releitura da história de um rapaz que espia a vizinha do prédio à frente e se apaixona por ela. Nas mãos do cineasta iraniano e de seu irmão, que assinam o roteiro, a trama ganha outros contornos e direções.

Tanto que a inspiração original acaba se distanciando em muito do resultado final forjado por eles aqui. Contos Paralelos investe nos meandros da criação ficcional e no poder da imaginação como forma de superar a realidade, embora esta se revele mesmo implacável.

E não apenas em relação à escritora que reimagina a vida das pessoas para seu livro, mas, em alguma medida, todos os personagens fantasiam algo diferente para si ou para o outro, da forma que lhes convém – e nem sempre se saem bem nisso.

Essa é a segunda produção que Farhadi filma na França, depois de O Passado (2013) – sem falar em Todos Já Sabem (2018), filmado na Espanha. Esses acabam sendo os filmes mais fracos do cineasta iraniano, deixando de lado os dilemas morais de personagens que se confrontam com as duras leis e os costumes arraigados do Irã islâmico.



Na sua terra natal ele se saía muito melhor, na maior parte das vezes, e não parece ter o mesmo traquejo nos dramas humanos banais de certa classe-média francesa.



Outra perspectiva

Na segunda metade do filme, uma pequena inversão se dá na lógica do controle da narrativa. Isso porque um personagem ganha maior centralidade na trama. Adam (Adam Bessa) foi contratado pela filha de Sylvie para ajudá-la a se livrar da quinquilharia da casa, abarrotada de sujeira e coisas antigas.

Inicialmente, ele apenas observa o ambiente, mas acaba sendo “apadrinhado” pela esnobe mulher e passa a habitar o apartamento. Começa a se dar conta do movimento de espionagem que ela desenvolve como fonte de inspiração para criar o romance e, aos poucos, passa a se interessar também pelos vizinhos da frente, em especial por Nita.

Mais do que isso, ele passa a alimentar o desejo de se tornar também escritor – encontra uma razão de seguir em frente, depois de ter passado um tempo preso por furto. Seria, portanto, uma chance de reinvenção, depois que Sylvie desiste do romance. Ele se apropria do material e passa a dar continuidade a ele, mas ultrapassa a barreira ao forçar um contato mais pessoal com Nita pelo bairro.

A partir daí, parecia que Contos Paralelos seguiria um caminho distinto, através do olhar e das obsessões pessoais de Adam, tornando-se narrador de uma história que nem foi ele quem começou, fazendo o filme se desdobrar em outras camadas de criação. No entanto, mais uma vez, aquilo que o roteiro nos oferece são tramas e desdobramentos pouco interessantes para estes mesmos personagens – tanto que o próprio Adam abandona a escrita – e com o mesmo marasmo de antes.

Talvez falte a Farhadi o investimento no melodrama necessário para fazer com que os personagens e seus dilemas tenham mais vida e força na tela. O tom é mesmo pesaroso porque, apesar dos esforços, a vida e seus atropelos acabam esmagando os indivíduos.

Contos Paralelos é uma narrativa que desacredita da própria potência do ato de narrar.