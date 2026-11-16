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A atriz Tina Simmons, conhecida por atuar em Star Wars e Batman, foi encontrada sem vida em casa neste sábado, 14. A notícia do óbito foi confirmada pelos portais britânicos Mirror e Daily Mail, e a causa não foi revelada.

Em entrevista ao site britânico Metro, a atriz Madeline Smith, amiga de Tina, afirmou estar "devastada" com a notícia. As duas mantinham uma amizade desde aproximadamente 1968. "Que crueldade morrer sozinha e ter morrido", declarou.

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O grupo de fãs The Bearded Trio também prestou uma homenagem à artista, que era uma “figura verdadeiramente amada” nos bastidores da TV e do cinema. "Para os fãs de Star Wars, Tina é lembrada com carinho por sua memorável participação em O Retorno de Jedi como uma Técnica Rebelde. A incrível carreira de Tina abrangeu décadas de cinema e televisão britânicos e internacionais", disse um porta-voz.

A carreira de Tina Simmons é marcada por décadas no cinema e na televisão britânicos e internacionais.

A atriz integrou o elenco de produções como James Bond, Superman, Supergirl, Uma Cilada para Roger Rabbit, A Pequena Loja dos Horrores, Batman: O Cavaleiro das Trevas e Missão: Impossível. Também participou de séries britânicas como Doctor Who e atuou como dublê de estrelas como Helen Mirren, Meryl Streep e Miranda Richardson.