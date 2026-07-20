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Última parcela do IPVA 2026 vence nesta semana; veja calendário

Pagamento da sexta parcela segue até sexta-feira, 24, conforme o final da placa do veículo

Isabela Cardoso
Por
Propriedade de Veículos Automotores (IPVA)
Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) - Foto: Divulgação

Os proprietários de veículos que optaram pelo pagamento parcelado do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2026 devem ficar atentos ao calendário desta semana. A sexta e última parcela do tributo começa a vencer nesta segunda-feira, 20, e terá pagamentos escalonados até sexta-feira, 24, de acordo com o número final da placa do veículo.

O cronograma foi definido pela Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal (Seec-DF), responsável pela arrecadação do imposto. Quem perder o prazo poderá ficar sujeito à incidência de juros e multa por atraso, conforme prevê a legislação tributária.

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Os vencimentos ocorrem da seguinte forma:

  • Final da placa 1 e 2: segunda-feira (20);
  • Final 3 e 4: terça-feira (21);
  • Final 5 e 6: quarta-feira (22);
  • Final 7 e 8: quinta-feira (23);
  • Final 9 e 0: sexta-feira (24).

Como emitir o boleto do IPVA

Além dos boletos enviados pelos Correios, os contribuintes podem emitir a guia de pagamento pela internet.

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Para isso, basta acessar o portal da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, selecionar a opção "Emitir IPVA" e informar o número do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam). O sistema disponibiliza o documento para impressão ou pagamento por meios digitais.

Alíquotas permanecem as mesmas

Em 2026, o Distrito Federal manteve as alíquotas aplicadas no ano anterior. O imposto continua sendo cobrado da seguinte forma:

  • 3% para automóveis de passeio;
  • 2% para motocicletas;
  • 1% para veículos de carga.

Segundo levantamento da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), a atualização média do valor do IPVA neste ano foi de 1,72%, refletindo a variação dos preços dos veículos utilizada como base de cálculo do imposto.

Atualmente, cerca de 1,3 milhão de veículos estão sujeitos à cobrança do IPVA no Distrito Federal.

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Tags

economia impostos IPVA 2026

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