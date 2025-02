Último ganhador da Mega da Virada ainda não retirou prêmio

Os números sorteados foram: 24 - 30 - 43 - 46 - 55 - 60. - Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasi

Passados 22 dias desde o sorteio da Mega da Virada 2024, um dos ganhadores do Distrito Federal ainda não retirou o prêmio. O sorteio contemplou oito apostas vencedoras, incluindo dois bolões realizados na capital do país. Um dos bolões, com 30 cotas, assegura a cada apostador um prêmio de R$ 2.647.859,02. Até o momento, 29 participantes já retiraram seus valores, restando apenas um premiado por resgatar o montante.

Já o outro bolão premiado na capital é composto por três cotas, com um prêmio individual de R$ 26.478.590,22 para cada ganhador. Todos os integrantes deste bolão já realizaram o saque.

Os premiados têm um prazo de até 90 dias para retirar seus prêmios, contados a partir da data do sorteio. Caso o prêmio não seja resgatado dentro desse período, o valor será direcionado para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

O sorteio da Mega da Virada 2024, realizado às 20h30 do dia 31 de dezembro, distribuiu um prêmio histórico de R$ 635.486.165,38, o maior já registrado. Os números sorteados foram: 01, 17, 19, 29, 50 e 57.

A Caixa Econômica Federal, responsável pelo sorteio, divulgou a informação.