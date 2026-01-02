Menu
BRASIL
EDUCAÇÃO

UnB abre mais de mil vagas remanescentes para graduação em 2026

Inscrições vão até 16 de janeiro; saiba mais

Redação

Por Redação

02/01/2026 - 11:59 h
Imagem ilustrativa da imagem UnB abre mais de mil vagas remanescentes para graduação em 2026
-

A Universidade de Brasília (UnB) abriu nesta sexta-feira, 2, mais de mil vagas remanescentes em cursos de graduação para estudantes de outras Instituições de Ensino Superior (IES) e para portadores de diploma.

As inscrições seguem até 16 de janeiro e podem ser feitas pelo site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).

O edital do processo seletivo para Transferência Facultativa (TF) e Portador de Diploma de Curso Superior (DCS) já está disponível no site da banca.

Leia Também:

Colégios da PM-BA abrem inscrições para 2026; veja como participar
Inscrições Sisu 2026 começam em 19 de janeiro; veja como participar
IF Baiano abre inscrições para mais de mil vagas pelo Sisu em 2026

As vagas são destinadas ao ingresso no primeiro semestre letivo de 2026 e contemplam candidatos que já cursam graduação em outra IES ou que desejam iniciar uma nova formação após a conclusão de um curso superior.

A seleção será feita com base na nota obtida no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) entre 2017 e 2024, além da análise da documentação exigida no edital.

A taxa de inscrição é de R$ 100 e pode ser paga até 20 de janeiro de 2026.

Entenda as modalidades

  • Transferência Facultativa (TF): Oferece 752 vagas nos campi Darcy Ribeiro, Ceilândia, Gama e Planaltina. Podem concorrer estudantes regularmente matriculados em cursos presenciais de Instituições de Ensino Superior nacionais ou estrangeiras.
  • Portador de Diploma de Curso Superior (DCS): Disponibiliza 261 vagas para candidatos que concluíram a graduação em IES nacionais ou estrangeiras. As oportunidades estão distribuídas nos quatro campi da UnB.

x