UnB abre mais de mil vagas remanescentes para graduação em 2026
Inscrições vão até 16 de janeiro; saiba mais
Por Redação
A Universidade de Brasília (UnB) abriu nesta sexta-feira, 2, mais de mil vagas remanescentes em cursos de graduação para estudantes de outras Instituições de Ensino Superior (IES) e para portadores de diploma.
As inscrições seguem até 16 de janeiro e podem ser feitas pelo site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).
O edital do processo seletivo para Transferência Facultativa (TF) e Portador de Diploma de Curso Superior (DCS) já está disponível no site da banca.
As vagas são destinadas ao ingresso no primeiro semestre letivo de 2026 e contemplam candidatos que já cursam graduação em outra IES ou que desejam iniciar uma nova formação após a conclusão de um curso superior.
A seleção será feita com base na nota obtida no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) entre 2017 e 2024, além da análise da documentação exigida no edital.
A taxa de inscrição é de R$ 100 e pode ser paga até 20 de janeiro de 2026.
Entenda as modalidades
- Transferência Facultativa (TF): Oferece 752 vagas nos campi Darcy Ribeiro, Ceilândia, Gama e Planaltina. Podem concorrer estudantes regularmente matriculados em cursos presenciais de Instituições de Ensino Superior nacionais ou estrangeiras.
- Portador de Diploma de Curso Superior (DCS): Disponibiliza 261 vagas para candidatos que concluíram a graduação em IES nacionais ou estrangeiras. As oportunidades estão distribuídas nos quatro campi da UnB.
