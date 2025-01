Unidades dos Correios terão funcionamento alterado no fim de ano; veja

160 mil pedidos de isenção foram aprovados - Foto: Divulgação | Agência Brasil

Em decorrência dos feriados de final de ano, as unidades de atendimento dos Correios funcionarão em horário alterado nas semanas de Natal e Ano Novo. As alterações irão ocorrer entre 23 de dezembro a 1º de janeiro. O atendimento volta ao expediente normal a partir da quinta-feira, 2.

Dia 23/12 - funcionamento normal, conforme expediente da unidade;

Dia 24/12 - expediente de 6h seguidas, conforme expediente da unidade;

Dia 25/12 - não haverá atendimento;

Dias 26, 27, 28 e 30/12 - funcionamento normal, conforme expediente da unidade;

Dias 31/12 e 1º/1/2025 - não haverá atendimento.

Os endereços e horários de funcionamento das agências podem ser consultados no site da empresa, pelo endereço.

Leia também:

>> Linha B5 do BRT Salvador começa a operar em teste neste sábado

>> Jovem baleado na cabeça por engano na Bahia foi enterrado sob comoção

>> PRF apreende maconha embalada para presente na BR-304

A central de atendimento segue a mesma programação, mas os clientes podem continuar em contato com a estatal por meio da atendente virtual Carol, no canal virtual e pelos números 0800-725-7282, 0800-725-0100 e 3003-0100. Esses meios funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana. O atendimento com os operadores será retomado no próximo dia útil após o feriado, a partir das 8h.