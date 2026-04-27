SUPORTE À POPULAÇÃO
Universidade de Salvador oferece ação gratuita para declaração do IR
Iniciativa terá atendimento na próxima quinta-feira, 30
Na próxima quinta-feira, 30, a Unijorge, localizada em Salvador, dará início à programação de suporte à população para a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2026. A ação vai acontecer no campus de Cajazeiras, das 9h às 18h, com agendamento prévio.
O serviço é exclusivo para declarações simplificadas, e o público apto poderá tirar dúvidas e contar com assistência para a realização da declaração, desde a verificação de documentos até o envio à Receita Federal e a entrega do recibo.
Para participar, os contribuintes devem fazer uma doação de 1 kg de alimento não perecível. A ação social irá arrecadar alimentos para famílias em situação de vulnerabilidade.
Os atendimentos serão realizados por alunos do curso de Ciências Contábeis, devidamente capacitados, sob a supervisão de professores, em uma iniciativa que integra conhecimento prático, cidadania e responsabilidade social.
O agendamento prévio de horário deve ser realizado na página de eventos da Unijorge.
Podem participar da ação pessoas que necessitam de ajuda para declarar o imposto, especialmente aquelas com dúvidas sobre preenchimento, organização de documentos ou envio correto das informações.
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Mudanças no IR 2026
A declaração do Imposto de Renda em 2026 tem novidades que exigem atenção dos contribuintes.
Entre as principais novidades está a ampliação do uso da declaração pré-preenchida, que reúne automaticamente informações de rendimentos, despesas médicas e dados bancários, reduzindo erros e facilitando o preenchimento.
O sistema passa a integrar automaticamente mais informações, como:
- Rendimentos
- Despesas médicas
- Movimentações bancárias
A medida reduz erros e facilita o processo.
Outra atualização é a prioridade na restituição para quem optar simultaneamente pela declaração pré-preenchida e pelo recebimento via Pix, desde que a chave informada seja o CPF do contribuinte. A medida busca tornar o processo mais ágil e seguro.
Há também ajustes nos critérios de obrigatoriedade, acompanhando a atualização da faixa de isenção do Imposto de Renda, o que pode impactar quem precisa ou não declarar neste ano.
Além disso, a Receita Federal mantém o monitoramento mais rigoroso sobre inconsistências, especialmente em despesas médicas e movimentações financeiras, reforçando a importância de informar corretamente todos os dados.
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