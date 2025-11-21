USP lidera lista de cientistas brasileiros mais citados no mundo

Estados Unidos mantêm liderança com 2.670 pesquisadores reconhecidos - Foto: Reprodução

Um levantamento realizado pelo Institute for Scientific Information (ISI) identificou os cientistas cujos trabalhos estão entre o 1% mais citado do mundo, levando em conta o campo de atuação e o ano de publicação.

Nesta edição a Universidade de São Paulo (USP) aparece com oito pesquisadores, em um universo de 17 brasileiros, mantendo a posição como a representante brasileira com o maior número de cientistas citados.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Outras instituições presentes na lista são o Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, a Universidade de Brasília, a Universidade Estadual Paulista, a Universidade Federal de Campina Grande, a Universidade Federal de Viçosa e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

No panorama global, a Clarivate classificou 6.868 pesquisadores de mais de 1.300 instituições. Ao todo, há 60 países na lista, mas 86% das menções estão concentradas em apenas dez deles, sendo 75% nos cinco primeiros, apontando forte concentração.

Os Estados Unidos mantêm a liderança, com 2.670 pesquisadores reconhecidos, o que representa 37% do total mundial. A China ocupa a segunda posição, com 1.406 nomes (20%). Em seguida aparecem o Reino Unido, com 570 pesquisadores (8%), a Alemanha (363), a Austrália (312) e o Canadá (227). A Academia Chinesa de Ciências figura como a instituição mais representada do mundo, com 258 pesquisadores.

A lista é publicada desde 2001 e busca indicar quais pesquisadores têm influência ampla e consistente em suas respectivas áreas, a partir da análise de citações recebidas em artigos científicos e revisões (reviews).

O processo de seleção considera um período de 11 anos e inclui apenas publicações indexadas no Web of Science Core Collection. Após a triagem inicial, são aplicados filtros adicionais para evitar distorções provocadas por autocitações ou padrões anômalos de colaboração.

Os pesquisadores são classificados segundo 22 áreas de conhecimento e também são incluídos nomes que demonstram impacto em múltiplos campos, classificados como “multidisciplinares”. As afiliações institucionais são verificadas pela empresa, que atribui a cada pesquisador uma instituição principal e uma secundária, de acordo com seu histórico de publicações.

Os resultados são utilizados como referência em análises e comparações internacionais de desempenho acadêmico.

Embora não meçam a totalidade da produção científica, as listas de pesquisadores altamente citados são consideradas um indicador de visibilidade e influência na pesquisa global, e costumam integrar avaliações institucionais e rankings universitários.