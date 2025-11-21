Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MENÇÃO

USP lidera lista de cientistas brasileiros mais citados no mundo

Levantamento foi realizado pelo Institute for Scientific Information (ISI)

Redação

Por Redação

21/11/2025 - 12:30 h
Estados Unidos mantêm liderança com 2.670 pesquisadores reconhecidos
Estados Unidos mantêm liderança com 2.670 pesquisadores reconhecidos -

Um levantamento realizado pelo Institute for Scientific Information (ISI) identificou os cientistas cujos trabalhos estão entre o 1% mais citado do mundo, levando em conta o campo de atuação e o ano de publicação.

Nesta edição a Universidade de São Paulo (USP) aparece com oito pesquisadores, em um universo de 17 brasileiros, mantendo a posição como a representante brasileira com o maior número de cientistas citados.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Conversa Brasileira recebe Antônio Carlos & Jocáfi
Oposicionistas veem "Messias evangélico" mais alinhado ao PT
Entregas reforçam mobilidade, saúde e segurança em arquipélago baiano

Outras instituições presentes na lista são o Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, a Universidade de Brasília, a Universidade Estadual Paulista, a Universidade Federal de Campina Grande, a Universidade Federal de Viçosa e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

No panorama global, a Clarivate classificou 6.868 pesquisadores de mais de 1.300 instituições. Ao todo, há 60 países na lista, mas 86% das menções estão concentradas em apenas dez deles, sendo 75% nos cinco primeiros, apontando forte concentração.

Os Estados Unidos mantêm a liderança, com 2.670 pesquisadores reconhecidos, o que representa 37% do total mundial. A China ocupa a segunda posição, com 1.406 nomes (20%). Em seguida aparecem o Reino Unido, com 570 pesquisadores (8%), a Alemanha (363), a Austrália (312) e o Canadá (227). A Academia Chinesa de Ciências figura como a instituição mais representada do mundo, com 258 pesquisadores.

A lista é publicada desde 2001 e busca indicar quais pesquisadores têm influência ampla e consistente em suas respectivas áreas, a partir da análise de citações recebidas em artigos científicos e revisões (reviews).

O processo de seleção considera um período de 11 anos e inclui apenas publicações indexadas no Web of Science Core Collection. Após a triagem inicial, são aplicados filtros adicionais para evitar distorções provocadas por autocitações ou padrões anômalos de colaboração.

Os pesquisadores são classificados segundo 22 áreas de conhecimento e também são incluídos nomes que demonstram impacto em múltiplos campos, classificados como “multidisciplinares”. As afiliações institucionais são verificadas pela empresa, que atribui a cada pesquisador uma instituição principal e uma secundária, de acordo com seu histórico de publicações.

Os resultados são utilizados como referência em análises e comparações internacionais de desempenho acadêmico.

Embora não meçam a totalidade da produção científica, as listas de pesquisadores altamente citados são consideradas um indicador de visibilidade e influência na pesquisa global, e costumam integrar avaliações institucionais e rankings universitários.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

cientistas brasileiros citação acadêmica impacto acadêmico instituições de ensino Pesquisa científica ranking de pesquisadores

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Estados Unidos mantêm liderança com 2.670 pesquisadores reconhecidos
Play

Luto verde? Marina Silva reage após derrubada polêmica do PL da Devastação

Estados Unidos mantêm liderança com 2.670 pesquisadores reconhecidos
Play

Vídeo: presidente Lula emociona-se com discurso de jovem moçambicana

Estados Unidos mantêm liderança com 2.670 pesquisadores reconhecidos
Play

VÍDEO: motociclista morre durante apresentação no Beto Carrero World

Estados Unidos mantêm liderança com 2.670 pesquisadores reconhecidos
Play

Veja a primeira foto de Bolsonaro após prisão preventiva na sede da PF

x