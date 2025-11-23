Menu
BRASIL

Vaca cai em telhado da cozinha de um bar e causa prejuízos

Proprietário do animal foi localizado e prometeu pagar pelos danos

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

23/11/2025 - 11:20 h
Vaca caiu dentro do bar Rancho do Vaqueiro
Vaca caiu dentro do bar Rancho do Vaqueiro -

Um caso inusitado chamou a atenção dos moradores de Capistrano, no interior do Ceará, na noite deste sábado, 22. Uma vaca solta na praça central da cidade foi resgatada após cair sobre o telhado de um bar, causando prejuízos na cozinha e forçando o fechamento do estabelecimento.

Segundo relatos, o animal surgiu correndo pela praça e acabou subindo até áreas mais altas, onde há escadarias que dão acesso a pavimentos elevados. Em seguida, a vaca caiu dentro do bar Rancho do Vaqueiro, derrubando uma geladeira com bebidas e danificando outros objetos da cozinha.

Vaca caiu dentro do bar Rancho do Vaqueiro
Vaca caiu dentro do bar Rancho do Vaqueiro | Foto: Reprodução

O resgate foi realizado depois que moradores contiveram o animal, usando cordas para controlá-lo do lado de fora do estabelecimento.

Em comunicado oficial, o bar informou que uma funcionária teve ferimentos leves e confirmou prejuízos materiais e estruturais. O local também afirmou ter perdido toda a produção preparada para a noite. “Seguimos bem, tomando as providências necessárias e confiantes na rápida normalização de nossas atividades”, declarou.

O proprietário da vaca foi localizado posteriormente e, segundo o bar, se comprometeu a arcar com os danos causados.

x