Vaca cai em telhado da cozinha de um bar e causa prejuízos

Vaca caiu dentro do bar Rancho do Vaqueiro - Foto: Reprodução

Um caso inusitado chamou a atenção dos moradores de Capistrano, no interior do Ceará, na noite deste sábado, 22. Uma vaca solta na praça central da cidade foi resgatada após cair sobre o telhado de um bar, causando prejuízos na cozinha e forçando o fechamento do estabelecimento.

Segundo relatos, o animal surgiu correndo pela praça e acabou subindo até áreas mais altas, onde há escadarias que dão acesso a pavimentos elevados. Em seguida, a vaca caiu dentro do bar Rancho do Vaqueiro, derrubando uma geladeira com bebidas e danificando outros objetos da cozinha.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Vaca caiu dentro do bar Rancho do Vaqueiro | Foto: Reprodução

O resgate foi realizado depois que moradores contiveram o animal, usando cordas para controlá-lo do lado de fora do estabelecimento.

Em comunicado oficial, o bar informou que uma funcionária teve ferimentos leves e confirmou prejuízos materiais e estruturais. O local também afirmou ter perdido toda a produção preparada para a noite. “Seguimos bem, tomando as providências necessárias e confiantes na rápida normalização de nossas atividades”, declarou.

O proprietário da vaca foi localizado posteriormente e, segundo o bar, se comprometeu a arcar com os danos causados.