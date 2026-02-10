BRASIL
Vale-alimentação e refeição: Veja o que muda com as novas regras
Decreto do Governo Federal altera prazos, taxas e aceitação dos cartões
Por Isabela Cardoso
As novas diretrizes do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) entram em vigor nesta terça-feira, 10. O decreto, assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), visa modernizar o sistema de vale-alimentação e vale-refeição, promovendo maior transparência e competitividade em um setor que atende mais de 22 milhões de brasileiros.
As mudanças focam, principalmente, no equilíbrio financeiro para os estabelecimentos comerciais e na liberdade de escolha para o funcionário.
Redução de taxas e novos prazos de pagamento
Para aliviar o caixa de restaurantes e supermercados, as operadoras de cartões agora devem respeitar limites rigorosos:
- Teto de taxas: A taxa de desconto (MDR) cobrada dos estabelecimentos não pode ultrapassar 3,6%. Já a tarifa de intercâmbio tem teto fixado em 2%.
- Pagamento mais rápido: O repasse do dinheiro aos restaurantes deve ocorrer em até 15 dias corridos após a venda. Antes, esse prazo chegava a 30 dias.
- Fim de abusos: Estão proibidas práticas como descontos financeiros indiretos e prazos incompatíveis com repasses pré-pagos.
Disputa judicial e liminares
Apesar da vigência imediata, grandes empresas do setor de benefícios obtiveram liminares na Justiça para suspender fiscalizações e punições temporariamente. No entanto, o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) alerta que as regras continuam válidas.
"É fundamental que todas as empresas ajustem suas operações, inclusive aquelas que possuem liminar", informou a pasta, reforçando que o decreto deve ser cumprido integralmente pelo mercado.
O que esperar para os próximos meses?
A modernização do PAT não para por aqui. O cronograma de 2026 prevê duas etapas fundamentais de abertura do sistema:
A partir de 10 de maio: Início da transição para que os cartões sejam aceitos em diferentes maquininhas e estabelecimentos, independentemente da bandeira.
Em novembro: Implementação da interoperabilidade plena, permitindo que qualquer cartão PAT seja aceito em qualquer terminal de pagamento no Brasil.
Criado em 1976, o PAT completa 50 anos em 2026 como a política pública mais antiga do MTE, garantindo que o benefício seja usado exclusivamente para a finalidade de alimentação.
