Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRASIL

Vale-alimentação e refeição: Veja o que muda com as novas regras

Decreto do Governo Federal altera prazos, taxas e aceitação dos cartões

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

10/02/2026 - 16:58 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Novo decreto moderniza o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) e traz novas regras ao sistema de vale-alimentação e vale-refeição
Novo decreto moderniza o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) e traz novas regras ao sistema de vale-alimentação e vale-refeição -

As novas diretrizes do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) entram em vigor nesta terça-feira, 10. O decreto, assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), visa modernizar o sistema de vale-alimentação e vale-refeição, promovendo maior transparência e competitividade em um setor que atende mais de 22 milhões de brasileiros.

As mudanças focam, principalmente, no equilíbrio financeiro para os estabelecimentos comerciais e na liberdade de escolha para o funcionário.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Redução de taxas e novos prazos de pagamento

Para aliviar o caixa de restaurantes e supermercados, as operadoras de cartões agora devem respeitar limites rigorosos:

  • Teto de taxas: A taxa de desconto (MDR) cobrada dos estabelecimentos não pode ultrapassar 3,6%. Já a tarifa de intercâmbio tem teto fixado em 2%.
  • Pagamento mais rápido: O repasse do dinheiro aos restaurantes deve ocorrer em até 15 dias corridos após a venda. Antes, esse prazo chegava a 30 dias.
  • Fim de abusos: Estão proibidas práticas como descontos financeiros indiretos e prazos incompatíveis com repasses pré-pagos.

Disputa judicial e liminares

Apesar da vigência imediata, grandes empresas do setor de benefícios obtiveram liminares na Justiça para suspender fiscalizações e punições temporariamente. No entanto, o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) alerta que as regras continuam válidas.

Leia Também:

Bebê morre afogado em piscina durante a própria festa de aniversário
R$ 250 milhões em cocaína: brasileiros são presos com droga em barco
Líder do tráfico no interior da Bahia é preso durante operação em SP

"É fundamental que todas as empresas ajustem suas operações, inclusive aquelas que possuem liminar", informou a pasta, reforçando que o decreto deve ser cumprido integralmente pelo mercado.

O que esperar para os próximos meses?

A modernização do PAT não para por aqui. O cronograma de 2026 prevê duas etapas fundamentais de abertura do sistema:

A partir de 10 de maio: Início da transição para que os cartões sejam aceitos em diferentes maquininhas e estabelecimentos, independentemente da bandeira.

Em novembro: Implementação da interoperabilidade plena, permitindo que qualquer cartão PAT seja aceito em qualquer terminal de pagamento no Brasil.

Criado em 1976, o PAT completa 50 anos em 2026 como a política pública mais antiga do MTE, garantindo que o benefício seja usado exclusivamente para a finalidade de alimentação.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

direitos do trabalhador economia emprego Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) Vale-Alimentação

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Novo decreto moderniza o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) e traz novas regras ao sistema de vale-alimentação e vale-refeição
Play

Vídeos do STF revelam versões conflitantes de Vorcaro e ex-presidente do BRB

Novo decreto moderniza o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) e traz novas regras ao sistema de vale-alimentação e vale-refeição
Play

Vídeo: blogueira é sufocada por namorado até desmaiar em elevador

Novo decreto moderniza o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) e traz novas regras ao sistema de vale-alimentação e vale-refeição
Play

Idosa é atropelada por motorista nu e bêbado; veja vídeo

Novo decreto moderniza o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) e traz novas regras ao sistema de vale-alimentação e vale-refeição
Play

“Assassinos” e “Jesus”: terreiro Bantu é alvo de ataque em Salvador

x