Varejista abre milhares de vagas de trabalho sem exigir experiência

Para as posições de operador de loja, não é exigida experiência prévia - Foto: Reprodução

A varejista Americanas abriu um novo processo seletivo com mais de 5 mil oportunidades de trabalho, com vagas temporárias e efetivas, em todas as regiões do Brasil. As contratações fazem parte da preparação da empresa para o aumento de demanda durante a Black Friday e o Natal.

Distribuição das oportunidades

4.300 são destinadas a operadores de loja distribuídas entre as 1.500 unidades da empresa em todos os estados para vagas temporárias.

700 vagas estão concentradas nos centros de distribuição, com funções como operador logístico, fiscal, assistente e motorista, em estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná e Pernambuco.

300 vagas efetivas para operadores de loja, abrangendo mais de 100 municípios brasileiros.

Requisitos e processo de inscrição

Para as posições de operador de loja, não é exigida experiência prévia — basta ter ensino médio completo.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Já para os cargos de logística, como operador logístico II e motorista, é necessário comprovar experiência e possuir habilitação adequada.

As inscrições para as vagas temporárias estão abertas desde 6 de outubro e devem ser feitas pelo portal de carreiras da Americanas. As oportunidades efetivas podem ser acessadas tanto pelo site da empresa quanto pela plataforma Infojobs.

Salários e benefícios

Os selecionados receberão:

remuneração compatível com o mercado;

vale-refeição ou alimentação no local;

vale-transporte;

seguro de vida;

acesso à plataforma de capacitação Americanas Educa.

Funcionários efetivos também terão direito a plano de saúde, plano odontológico e descontos nas lojas da rede.