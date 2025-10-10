OPORUNIDADE
Varejista abre milhares de vagas de trabalho sem exigir experiência
São mais de cinco mil vagas no total para diversas áreas de atuação
Por Leilane Teixeira
A varejista Americanas abriu um novo processo seletivo com mais de 5 mil oportunidades de trabalho, com vagas temporárias e efetivas, em todas as regiões do Brasil. As contratações fazem parte da preparação da empresa para o aumento de demanda durante a Black Friday e o Natal.
Distribuição das oportunidades
- 4.300 são destinadas a operadores de loja distribuídas entre as 1.500 unidades da empresa em todos os estados para vagas temporárias.
- 700 vagas estão concentradas nos centros de distribuição, com funções como operador logístico, fiscal, assistente e motorista, em estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná e Pernambuco.
- 300 vagas efetivas para operadores de loja, abrangendo mais de 100 municípios brasileiros.
Requisitos e processo de inscrição
Para as posições de operador de loja, não é exigida experiência prévia — basta ter ensino médio completo.
Já para os cargos de logística, como operador logístico II e motorista, é necessário comprovar experiência e possuir habilitação adequada.
As inscrições para as vagas temporárias estão abertas desde 6 de outubro e devem ser feitas pelo portal de carreiras da Americanas. As oportunidades efetivas podem ser acessadas tanto pelo site da empresa quanto pela plataforma Infojobs.
Salários e benefícios
Os selecionados receberão:
- remuneração compatível com o mercado;
- vale-refeição ou alimentação no local;
- vale-transporte;
- seguro de vida;
- acesso à plataforma de capacitação Americanas Educa.
Funcionários efetivos também terão direito a plano de saúde, plano odontológico e descontos nas lojas da rede.
