Veja cinco erros comuns que podem causar acidentes elétricos em casa

Acidentes elétricos - Foto: Gino Crescoli/Pixabay

O Brasil registrou 650 acidentes envolvendo a rede elétrica em 2025, número 3,67% superior aos casos contabilizados no ano anterior, segundo dados da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee). No período, foram 249 mortes decorrentes a esse tipo de situação.

Parte dos acidentes poderiam ter sido evitados, se cuidados diários essenciais fossem tomados. Visando a segurança da população, o portal A TARDE conversou com a gerente de Saúde e Segurança da Neoenergia Coelba, Rosy Menezes, que explicou os erros mais comuns cometidos no dia a dia.

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Veja 5 erros mais comuns que causam acidentes elétricos

1. Ligar vários eletrodomésticos na mesma tomada

Cada tomada é feita para uma capacidade e, por isso, ela deve ser usada com apenas um equipamento. Se for necessário ligar outro aparelho, há uma orientação específica:

"Você vai usar uma coisa chamada filtro de linha e não várias extensões uma na outra, vários "tês (T)", como a gente vê por aí", alertou Rosy.

2. Usar dispositivos móveis na tomada

Outro erro comum é utilizar celulares ou tablets enquanto estão na tomada.

"Se está carregando, deixa o equipamento carregando, quando finalizar utilize o equipamento", orientou a especialista.

3. Mudar temperatura com chuveiro ligado

É normal a água esfriar de uma hora para a outra durante o banho. Nesse momento, é necessário tomar cuidado ao trocar a temperatura.

"A orientação é fechar o chuveiro e só depois ligar. Nunca fazer a troca enquanto o chuveiro está ligado", disse a gerente de Segurança.

4. Usar secador e chapinha ao sair do banho

Apesar de nitidamente perigoso, na pressa do dia a dia as pessoas costumam usar secadores e chapinhas assim que saem do banho, o que pode causar acidentes fatais.

"Nunca utilize nenhum eletrodoméstico quando o corpo tiver molhado", sugeriu.

5. Manusear máquina de lavar descalço

Além disso, é necessário se atentar à máquina de lavar, pois não há como identificar se ela está com um curto-circuito.

"Energia não tem cor, não tem cheiro e a gente não vê. Então sempre tem que manusear qualquer equipamento calçado. Nunca com os pés no chão", finalizou.

Saiba como ensinar segurança elétrica para crianças sem traumatizar

A segurança elétrica é um assunto importante em todas fases da vida, pois evita acidentes domésticos, previnindo incêndios, descargas elétricas e até mortes. Desta forma, crianças devem ser alertadas pelos responsáveis sobre os riscos tanto em casa, quanto em ambientes externos.

No entanto, é necessário tomar cuidado para que os pequenos entendam os perigos, mas não fiquem traumatizadas com a forma como a informação é repassada.

Segundo a gerente de Saúde e Segurança da Neoenergia Coelba, Rosy Menezes, os ensinamentos devem começar desde muito cedo, pois quanto antes elas tiverem contato com o conhecimento, mais elas vão crescer conscientes.

"Primeiro, criança e eletricidade, nunca, jamais! Desde sempre, os pais tem que educar a criança de que aquilo ali não pode. Mas por que não pode? Porque machuca, porque pode fazer um dodói e sempre orientando eles educativamente. Então, um exemplo, a criança vai querer tirar algum equipamento da tomada, então vai orientar 'aqui só com a ajuda de um adulto'. A criança quer soltar a pipa, pode soltar, mas longe da rede elétrica", pontuou.

Para além dos ensinamentos, a especialista ressalta que é necessário que os pais também se conscientizem, dando exemplos positivos na prática.