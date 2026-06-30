Venda de última hora faz dona de lotérica perder prêmio de mais de R$ 532 mil

O que era para ser apenas mais uma venda de última hora acabou mudando completamente o destino de um prêmio de mais de R$ 532 mil na Quina de São João. Em Paranavaí, no Paraná, a proprietária de uma lotérica abriu mão da própria participação em um bolão para atender um cliente que desejava entrar na aposta poucos minutos antes do encerramento das vendas.

A empresária Aguida Machado revelou que costuma reservar uma cota para si nos bolões organizados por um cliente antigo da Loteria Cultura. Desta vez, entretanto, uma funcionária perguntou se poderia disponibilizar essa vaga para um apostador que ainda buscava participar, já que todas as demais cotas haviam sido comercializadas. Sem hesitar, ela concordou.

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A decisão acabou sendo determinante. O bolão acertou as cinco dezenas do concurso 7051 da Quina de São João e conquistou uma parte do prêmio principal. Como o grupo era formado por 50 participantes, cada um recebeu pouco mais de R$ 532 mil. Aguida, que originalmente faria parte da aposta, ficou de fora da divisão do valor.

Empresária diz que comemorou a conquista dos clientes

Mesmo sem receber a quantia milionária, a dona da lotérica afirmou que encarou o resultado com satisfação. Segundo ela, a felicidade veio ao saber que o prêmio contemplou dezenas de pessoas que apostaram em seu estabelecimento.

Aguida destacou ainda que ficou grata por ver um bolão registrado na lotérica ser premiado e disse torcer para que novas apostas vencedoras sejam feitas no local.

Sorteio distribuiu R$ 239,4 milhões

A edição deste ano da Quina de São João pagou R$ 239,4 milhões em prêmios. O prêmio máximo foi dividido entre 13 apostas que acertaram todas as cinco dezenas sorteadas.

Na segunda faixa de premiação, 1.674 apostas fizeram quatro acertos e garantiram R$ 12.234,37 cada. Os jogadores que acertaram três números receberam R$ 135,26, enquanto aqueles com dois acertos levaram R$ 5,33.